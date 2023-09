Claudia Gerini è una delle attrici italiane più famose e con una carriera duratura alle spalle. Ma come fa a tenersi in forma, sia sui set che nella vita privata? Ecco svelata la sua dieta.

Claudia Gerini svela la sua dieta: cosa mangia l’attrice?

L’attrice Claudia Gerini, nota per tantissimi e diversi ruoli al cinema e in tv, tra cui al fianco di Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Mel Gibson per citarne alcuni, ora è parte del cast de L’ordine del tempo, film diretto da Liliana Cavani uscito il 31 agosto 2023.

Claudia Gerini è da un po’ di tempo che segue una dieta sana e regolare, il motivo è semplicissimo. Dopo un’intervista, l’attrice romana ha confessato di essere intollerante al lattosio.

Claudia Gerini notava che ogni volta che finiva di mangiare la pancia si gonfiava come un pallone, lievitava. Infatti quello che stupiva l’attrice, nonostante fosse una buona forchetta, non mangiava tantissimo quindi non si riusciva a spiegare come lievitasse la pancia.

Iniziò a fare delle prove, eliminò prima dalla dieta uno dei piatti che adora in assoluto, la pizza, pensando che fosse proprio il lievito a causare il gonfiore. Per questo motivo decise di affidarsi ad un medico per capirci meglio, scoprì in seguito ad accertamenti che era intollerante al lattosio.

L’attrice romana ha eseguito test non invasivo e ha avuto la conferma di essere intollerante al lattosio. Quindi ha iniziato a seguire una dieta mirata consigliata dal suo nutrizionista, evitando il più possibile alimenti contenenti lattosio.

La stessa Claudia Gerini ha dichiarato di non essere a conoscenza che il lattosio si trovasse in cibi come il prosciutto cotto, di succhi di frutta, pane per tramezzini, ma pensava che si trovasse solo nel latte e nei latticini.

Inoltre la stessa Claudia ha dichiarato che anche la mamma era intollerante al lattosio, ma non lo ha mai vissuto come un grosso problema, mangiava tutto ma con moderazione.

La dieta di Claudia Gerini: come si tiene in forma?

Tra le attrici romane più amate e conosciute del cinema, Claudia Gerini, 51 anni da pochi mesi, è molto attenta alla forma fisica, infatti, segue una dieta sana ed equilibrata ponendo attenzione al lattosio nonostante adora il gorgonzola cerca di non eccedere con le quantità.

La sua giornata tipo inizia con una colazione senza dolci, preferisce il pane tostato e avocado o un uovo strapazzato. La Gerini confessa di prediligere i carboidrati a cena, conditi in maniera leggera, perché le consente una digestione facile e concilia il sonno.

Claudia poi dichiara di essere molto soddisfatta della dieta che ha seguito perché le ha dato l’energia giusta per affrontare le lunghe giornate sui set o gli spostamenti da una città all’altra.