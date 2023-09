Dieta del rientro: come tornare in forma dopo l’estate

La dieta del rientro favorisce una perdita di peso rapida ed effettiva ed un effettivo recupero del peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta del rientro

Con l’estate quasi conclusa, è tempo di fare un bilancio e, sebbene questa sia stata una stagione all’insegna del relax e del divertimento, il peso forma ne ha risentito un po’. Secondo alcuni, l’aumento di peso, in estate, è fisiologico a causa dello stile di vita che si conduce. Si sta meno attenti a quello che si mangia, si mangia fuori orario, in alcune occasioni il pasto, addirittura, salta e ci si allena di meno o non ci si allena affatto, nonostante, proprio durante l’estate, molte occasioni possono diventare un pretesto per fare sport.

La dieta del rientro nasce con l’obiettivo di favorire la perdita di peso e il recupero del peso forma sfruttando gli alimenti tipici della stagione estiva, molti dei quali ancora presenti a settembre, e quelli che, tipici della stagione autunnale, a breve, bandiranno le nostre tavole.

Dieta del rientro: consigli

Dalla premessa, appare evidente che la dieta del rientro non è estrema e, di conseguenza, i chili che si perdono seguendola sono chili che sono destinati a restare persi. Questa dieta, infatti, mira, più che altro, a modificare l’approccio che una persona ha nei confronti dell’alimentazione, così da capire cosa è necessario mangiare e di cosa si può fare a meno, perché fa ingrassare o perché dannoso per la salute.

In linea di massima, si consiglia di mangiare sano e nel modo più variegato possibile. Sì alla frutta fresca e alla verdura, perché ricche di fibre e di acqua, agli ortaggi e ai carboidrati complessi, come pure, a breve, a zuppe e minestroni. E’ preferibile consumare carne rossa una sola volta alla settimana, pollame e pesce anche tre volte alla settimana, uova e grassi buoni per un massimo di quattro volte a settimana.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di puntare soprattutto sul consumo delle fibre, che spengono il senso di fame e prolungano il senso di sazietà. Meglio bere acqua ed evitare le bevande zuccherate o alcoliche, non solo perché favoriscono l’aumento di peso, ma anche perché sono dannose per la salute dell’organismo.

