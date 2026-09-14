CLYF 2026: Tre Giorni di Yoga, Respiro e Benessere

Il CLYF 2026 è un evento che celebra la connessione tra corpo e mente attraverso pratiche di yoga, respiro e movimento. Dal 12 al 14 giugno, i partecipanti potranno scegliere tra una varietà di attività, adattate a diversi livelli di esperienza e preferenze personali. Ogni giorno offre un mix unico di pratiche, incontri e momenti di condivisione, creando un’esperienza personalizzata e arricchente.

Questo festival è pensato per chi cerca di ritrovare il proprio ritmo in un mondo frenetico. Le attività spaziano da pratiche dinamiche a momenti di profonda introspezione, offrendo a ciascun partecipante l’opportunità di esplorare nuove dimensioni del benessere.

Pratiche Dinamiche e Movimento

Il primo giorno del festival inizia con Svara Ananta una pratica che unisce movimento, respiro e mantra in un flusso continuo e meditativo. Attraverso il respiro circolare e il lavoro su punti energetici, i partecipanti possono raggiungere uno stato di presenza e consapevolezza. Ogni sequenza è accompagnata dalla voce, integrando ritmo e vibrazione nella pratica.

Nel pomeriggio, i partecipanti possono partecipare a Rocket Yoga una pratica dinamica creata da Larry Schultz. Questa pratica rielabora il sistema dell’Ashtanga Vinyasa con un approccio più libero e divertente, aiutando a sviluppare forza, energia e a esplorare posture più avanzate. A seguire, un DJ set di Ottavio Scotto Di Luzio e un aperitivo d’apertura a cura di Komodo Como.

Esplorazione della Mobilità

Il secondo giorno è dedicato alla mobilità e alla fluidità del corpo. La pratica di Mobility Flow combina yoga, mobility e movement per lavorare su mobilità, controllo e fluidità. Sequenze di onde, spirali e side bends aiutano a migliorare la consapevolezza corporea e la libertà di movimento.

Un’altra pratica interessante è Hatha Vinyasa: Aroma e Touch Healing che unisce movimento fluido e lavoro sulla mobilità articolare. Sequenze dinamiche integrate con momenti di automassaggio e utilizzo di oli essenziali aiutano a sciogliere tensioni e favorire il rilassamento del sistema nervoso.

Respiro e Consapevolezza

Il terzo giorno è dedicato al respiro e alla consapevolezza. La pratica di Maha Pranayama è dedicata al respiro, con preparazione del corpo, uso di mudra e mantra per esplorare una respirazione più completa e consapevole. Questa pratica è adatta anche ai principianti, ma efficace per approfondire il lavoro sul respiro a ogni livello.

Un altro momento significativo è il Talk + Pratica: Yoga e Nervo Vago una pratica dolce e consapevole focalizzata sulla regolazione del sistema nervoso. Attraverso movimento lento e respiro, si lavora per stimolare il nervo vago e favorire il rilassamento, aiutando a ritrovare calma e presenza.

Momenti di Condivisione

Il festival si conclude con Satsangha, Yoga & Music un momento condiviso tra musica, movimento e parola. Questa pratica collettiva, guidata da tutti gli insegnanti, unisce sequenze di movimento e rilassamento finale. Include un momento di satsangha, uno spazio di ascolto e confronto su un tema comune, creando un senso di comunità e connessione.

Il CLYF 2026 è un’opportunità unica per esplorare nuove pratiche, incontrare persone affini e ritrovare il proprio ritmo in un ambiente accogliente e stimolante. Che tu sia un principiante o un esperto, c’è qualcosa per tutti in questo festival di benessere e consapevolezza.