Dermatite atopica: cause, sintomi e strategie per alleviare il prurito

La dermatite atopica è una condizione cutanea che colpisce molte persone, soprattutto nei primi anni di vita. Conosciuta anche come eczema atopico, questa patologia si caratterizza per un’infiammazione cronica della pelle, accompagnata da prurito intenso e secchezza. Ma come riconoscere i sintomi e quali sono le cause principali?

In questo articolo esploreremo i segni più comuni della dermatite atopica, i fattori che contribuiscono alla sua manifestazione e le strategie più efficaci per gestire questa condizione. Scopriremo anche come la diagnosi viene effettuata e quali sono i trattamenti disponibili per alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

I sintomi più comuni della dermatite atopica

La dermatite atopica può manifestarsi in modi diversi a seconda dell’età e della zona del corpo interessata. Tra i sintomi più frequenti troviamo:

Prurito intenso spesso più fastidioso alla sera o durante la notte.

spesso più fastidioso alla sera o durante la notte. Secchezza marcata della pelle la cute appare ruvida, screpolata e poco elastica.

la cute appare ruvida, screpolata e poco elastica. Chiazze arrossate che possono comparire su diverse zone del corpo.

che possono comparire su diverse zone del corpo. Lesioni da grattamento abrasioni, piccole ferite e a volte croste.

abrasioni, piccole ferite e a volte croste. Desquamazione nelle aree infiammate.

Le zone interessate cambiano con l’età. Nei bambini piccoli, ad esempio, sono spesso colpiti volto e superfici esterne degli arti. Negli adolescenti e negli adulti, invece, le pieghe interne di gomiti e ginocchia, mani, polsi, caviglie, collo e l’area intorno agli occhi sono le zone più comuni. Nelle forme croniche, la pelle può diventare più spessa e dura al tatto, soprattutto se ci si gratta spesso.

Le cause della dermatite atopica

La dermatite atopica non ha una singola causa, ma è il risultato di una combinazione di fattori genetici, ambientali e dello stile di vita. Tra i principali fattori di rischio troviamo:

Barriera cutanea fragile la pelle non riesce a mantenere l’idratazione e a proteggersi da irritanti e allergeni.

la pelle non riesce a mantenere l’idratazione e a proteggersi da irritanti e allergeni. Sistema immunitario iperattivo che reagisce in modo eccessivo a stimoli esterni.

che reagisce in modo eccessivo a stimoli esterni. Storia familiare la presenza di dermatite atopica, asma o rinite allergica in famiglia aumenta il rischio.

la presenza di dermatite atopica, asma o rinite allergica in famiglia aumenta il rischio. Clima secco e freddo l’aria poco umida e il freddo possono peggiorare i sintomi.

l’aria poco umida e il freddo possono peggiorare i sintomi. Inquinamento e fumo di sigaretta che irritano la pelle e le vie respiratorie.

che irritano la pelle e le vie respiratorie. Detergenti aggressivi e cosmetici non adatti che possono peggiorare la secchezza e l’infiammazione.

che possono peggiorare la secchezza e l’infiammazione. Stress psicofisico che può favorire le riacutizzazioni e aumentare il bisogno di grattarsi.

È importante notare che solo una piccola quota di persone con dermatite atopica presenta un reale peggioramento legato a specifici alimenti. Per questo, diete di eliminazione improvvisate, specialmente nei bambini, sono sconsigliate, se non su indicazione medica.

Diagnosi e trattamenti

La diagnosi di dermatite atopica è principalmente clinica, basata sull’osservazione delle lesioni cutanee e sulla storia del paziente. Durante la visita dermatologica, lo specialista valuta la distribuzione, l’aspetto e lo stato delle lesioni, la presenza di secchezza diffusa e di eventuali segni di grattamento. In alcuni casi, possono essere necessari esami di laboratorio o test allergologici per escludere altre patologie.

Il trattamento della dermatite atopica varia a seconda della gravità, dell’età e dell’area del corpo coinvolta. Tra le terapie più utilizzate troviamo:

Emollienti e idratanti specifici fondamentali per ricostruire la barriera cutanea e ridurre secchezza e prurito.

fondamentali per ricostruire la barriera cutanea e ridurre secchezza e prurito. Corticosteroidi topici prescritti per brevi periodi nelle fasi acute per spegnere l’infiammazione.

prescritti per brevi periodi nelle fasi acute per spegnere l’infiammazione. Inibitori topici della calcineurina utili in aree sensibili o quando è opportuno ridurre l’uso prolungato di cortisonici.

utili in aree sensibili o quando è opportuno ridurre l’uso prolungato di cortisonici. Antistaminici per via orale per alleviare il prurito, soprattutto se interferisce con il sonno.

per alleviare il prurito, soprattutto se interferisce con il sonno. Fototerapia o farmaci sistemici nelle forme moderato-gravi, poco responsive alle terapie locali.

Oltre alle terapie mediche, è fondamentale adottare una routine quotidiana che aiuti a prevenire le riacutizzazioni. Tra gli accorgimenti utili troviamo l’uso di detergenti delicati, l’applicazione di creme emollienti, l’indossare abiti in cotone o fibre naturali e la riduzione dello stress.

Prendersi cura della dermatite atopica significa imparare a conoscere la propria pelle, riconoscere i segnali di allarme precoci e intervenire tempestivamente con i giusti strumenti. Con una gestione mirata e costante, nella maggior parte dei casi è possibile ridurre in modo significativo sintomi, disagio e impatto sulla qualità della vita.