Prevenzione e sport al Parco del Valentino: l’iniziativa Tennis & Friends a Torino

Torino si prepara ad accogliere una nuova edizione di Tennis & Friends – salute e Sport l’evento che unisce sport e prevenzione in un contesto di solidarietà e benessere. Il Parco del Valentino e Villa Glicini ospitano questa iniziativa, che per la prima volta si svolge in questa location, trasformandola in un vero e proprio villaggio della salute.

L’importanza della prevenzione e il ruolo dello sport

Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends, sottolinea l’importanza di portare la prevenzione vicino alle persone. “La prevenzione funziona quando diventa un’abitudine e quando riesce a uscire dagli ospedali per incontrare i cittadini nei luoghi della loro quotidianità”, afferma Meneschincheri. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per avvicinare le persone alla prevenzione attraverso lo sport e la solidarietà.

Le iniziative e gli screening gratuiti

Durante le tre giornate dell’evento, i cittadini potranno usufruire di screening gratuiti in oltre 20 specialità, coordinati dalla Regione Piemonte e dall’Asl Città di Torino. Carlo Picco, Direttore Generale dell’Asl Città di Torino, evidenzia il valore di questa iniziativa: “Tennis & Friends dimostra quanto sport e prevenzione possano lavorare insieme per portare la salute più vicino ai cittadini.”

Il Villaggio della Solidarietà

Una novità di questa edizione è il Villaggio della Solidarietà uno spazio dedicato alle associazioni del territorio che collaborano con l’Asl Città di Torino. Questo spazio valorizza il contributo del Terzo Settore nel sostenere le persone e promuovere il benessere della comunità. Inoltre, sarà possibile effettuare donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.

Quindici anni di Tennis & Friends

Nato nel 2011, Tennis & Friends ha offerto in quindici anni di attività oltre 400.000 check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi. Questo successo è il risultato di una crescita costante e di un impegno continuo nel promuovere la prevenzione e la salute. L’evento di Torino è la terza tappa del Tour 2026, che proseguirà con altre tappe in Italia, consolidando un percorso nazionale dedicato alla promozione della salute e della prevenzione.

Tennis & Friends rappresenta un esempio di come sport, prevenzione e solidarietà possano unirsi per creare un impatto positivo sulla comunità. Con l’obiettivo di avvicinare le persone alla prevenzione e promuovere stili di vita sani, questa iniziativa continua a crescere e a coinvolgere sempre più cittadini in un percorso di salute e benessere.