Burnout ecclesiastico: le dimissioni del vescovo Wiesemann e il peso della leadership

Le recenti dimissioni del vescovo Karl-Heinz Wiesemann di Speyer, annunciate il 19 agosto, hanno scosso le comunità cattoliche. Il prelato ha giustificato la sua decisione con un crescente e non controllabile stress un fenomeno che non risparmia nemmeno i servizi pastorali più impegnativi. Questo evento ha riportato alla ribalta le difficoltà che gravano sui leader della Chiesa, un tema già affrontato in uno studio del 2015 sulla cura pastorale.

Lo studio, condotto dal gesuita Eckhard Frick, ha esaminato la qualità della vita, la soddisfazione professionale, la salute mentale e la spiritualità di sacerdoti, diaconi e laici impegnati nella cura pastorale. In un’intervista pubblicata su Katholisch.de il 31 agosto, Frick ha discusso delle pressioni che i vescovi devono affrontare, delle aspettative eccessive e della necessità di strutture più collegiali.

Le pressioni della leadership ecclesiastica

Le organizzazioni selezionano per le posizioni di leadership persone che ritengono resilienti e capaci di rispondere in modo flessibile alle esigenze. Tuttavia, la resilienza ha un limite. Come una molla che può essere allungata solo fino a un certo punto prima di deformarsi, anche le persone hanno un punto di rottura. Questo concetto è particolarmente rilevante per i vescovi, che devono affrontare pressioni come la gestione degli abusi, la scarsità di preti e le aspettative di riforma.

Le aspettative nei confronti dei vescovi sono spesso eccessive e proiettive. Ci si aspetta che risolvano tutto, ma le strutture gerarchiche della Chiesa facilitano questi meccanismi. Inoltre, situazioni difficili e conflittuali finiscono per ricadere sulla scrivania del vescovo, che deve prendere decisioni spesso sotto pressione temporale.

La necessità di strutture più collegiali

Lo studio sulla cura pastorale ha rivelato che gli operatori pastorali sono significativamente meno soddisfatti della loro organizzazione rispetto a chi lavora in istituzioni sociali simili. Questo suggerisce che ci si aspetta troppo poco e allo stesso tempo troppo dai vescovi. Un forte senso di coerenza può liberare la creatività in situazioni difficili, ma molti sacerdoti e vescovi sembrano guidati da forze esterne.

Per proteggere i leader della Chiesa dall’eccessivo stress, è necessario un cambiamento di mentalità. I vescovi non dovrebbero essere visti solo come leader superiori, ma anche come persone che sono vescovi per noi e cristiani con noi. Questo richiede forum di comunicazione e un sostegno concreto, non solo aspettative e richieste eccessive.

La resilienza e i suoi limiti

La resilienza è considerata un’abilità importante, soprattutto nei momenti difficili. Tuttavia, è essenziale riconoscere i suoi limiti. Anche i leader hanno la capacità di riprendersi dallo stress solo entro certi limiti. Non dobbiamo fissare aspettative troppo elevate, ma piuttosto sostenere i vescovi con la preghiera e il dialogo.

Il fatto che un vescovo possa prendersi del tempo per riposare, magari ricorrendo alla psicoterapia o a un trattamento psicosomatico, e che ne parli apertamente, è un buon segno. Questo approccio preventivo può aiutare a identificare i fattori che favoriscono la resilienza e a intervenire prima che lo stress diventi insostenibile.