Coldiretti Piacenza: Progetto di Educazione Alimentare per le Scuole di Oggi

Il progetto educativo di Coldiretti Piacenza, intitolato “A scuola di buon cibo! La dieta mediterranea espressione di gusto e salute”, è stato lanciato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Questa iniziativa, attiva nelle scuole piacentine dal 2000, si propone di formare gli studenti di tutti i livelli attraverso un approccio multidisciplinare che abbraccia l’educazione alimentare, ambientale e sanitaria.

Un’iniziativa per i giovani

Per l’anno scolastico attuale, più di duemila studenti parteciperanno a questo programma, un numero che segna un record per l’iniziativa. Le attività si svolgeranno dal 19 gennaio al 30 marzo 2026, culminando in una celebrazione finale il 28 maggio. Gli studenti saranno coinvolti in lezioni pratiche e teoriche che mirano a fornire le conoscenze necessarie per fare scelte alimentari consapevoli.

Il programma e le sue tematiche

Il percorso educativo comprende una serie di moduli che trattano temi fondamentali quali il valore dell’acqua, la qualità dell’aria, l’importanza del biologico e la filiera del grano. Tra le proposte si trova anche un approfondimento sull’etichettatura dei prodotti e sull’agriturismo, che aiuta a comprendere il legame tra produttori e consumatori. Il programma non si limita alla teoria, ma include anche esperienze pratiche come la visita a fattorie didattiche.

Un investimento per il futuro

Roberto Gallizioli, rappresentante di Coldiretti Piacenza, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “Accompagnare i giovani alla scoperta dell’agricoltura e dell’alimentazione consapevole significa investire nel futuro delle nostre comunità”. L’iniziativa offre agli studenti l’opportunità di esplorare il territorio piacentino e le sue eccellenze agroalimentari, comprendendo l’importanza della stagionalità e della qualità dei prodotti locali.

Il ruolo delle famiglie e della comunità

Questo progetto non coinvolge solo gli studenti, ma anche le famiglie e la comunità, creando un legame tra scuola e mondo agricolo. L’obiettivo è promuovere un’alimentazione sana e una maggiore consapevolezza rispetto alle scelte alimentari quotidiane. Attraverso laboratori pratici e attività di gruppo, i partecipanti possono apprendere come preparare merende sane e scoprire la storia dei prodotti che consumano.

Il progetto “A scuola di buon cibo” rappresenta un’importante opportunità per i giovani piacentini di avvicinarsi a un’alimentazione consapevole e rispettosa dell’ambiente, contribuendo a formare cittadini più informati e responsabili.