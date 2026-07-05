Colpo di calore nei bambini: prevenzione e azioni chiave

I bambini reagiscono al caldo in modo diverso dagli adulti: dissipano meno calore, si disidratano più velocemente e spesso non riconoscono la sete. Di fronte a temperature elevate, il rischio di colpo di calore cresce in modo significativo durante l’attività all’aperto, in auto o in ambienti chiusi poco ventilati. Questa guida offre indicazioni operative, facili da applicare, per prevenire gli episodi più pericolosi e riconoscere i segnali d’allarme con rapidità.

L’obiettivo è fornire un set di passi concreti da integrare nella routine familiare: idratazione programmata, scelta degli orari più freschi, abbigliamento intelligente e gestione degli ambienti domestici e dei mezzi di trasporto. In chiusura, un piano minuto per minuto aiuta caregiver, nonni, baby-sitter e educatori a intervenire in sicurezza nel caso compaiano sintomi compatibili con esaurimento da calore o colpo di calore.

Riconoscere subito i segnali di allarme

Il colpo di calore è un’emergenza: temperatura corporea elevata, cute molto calda e arrossata, confusione mal di testa, nausea o vomito, respiro accelerato, crampi, sonnolenza marcata o perdita di coscienza. Spesso compare riduzione o assenza di sudorazione, soprattutto nei quadri più gravi. Va distinto dall’esaurimento da calore in cui prevalgono sudorazione profusa, debolezza, sete intensa e capogiri. Nei lattanti si possono osservare irritabilità inconsolabile, rifiuto del latte e pannolini asciutti da molte ore. Davanti a questi segni, sospendere ogni attività, spostare il bambino in un luogo fresco e avviare il raffreddamento immediato mentre si valuta la necessità di chiamare il 112.

Idratazione e orari intelligenti: la routine giornaliera

La prevenzione inizia con una idratazione programmata. Offrire piccoli sorsi di acqua frequentemente: durante il gioco all’aperto, 100–150 ml ogni 20–30 minuti per i bambini in età prescolare; salire a 150–250 ml per i più grandi, modulando con peso e sudorazione. Nei lattanti, aumentare le poppate e consultare il pediatra prima di proporre soluzioni reidratanti. Evitare bibite zuccherate o con caffeina che peggiorano la perdita di liquidi. Prediligere frutta ricca d’acqua (anguria, melone, pesche). Programmare attività fisica nelle fasce più fresche, preferibilmente prima delle 10 e dopo le 18, con pause all’ombra ogni 15–20 minuti e controllo del colore dell’urina: più è chiara migliore è l’idratazione.

Abbigliamento, crema e accessori che fanno la differenza

Scegliere tessuti leggeri e traspiranti (cotone, lino), colori chiari e vestibilità ampia. Un cappello a tesa larga protegge testa e collo; gli occhiali con filtro UV riducono l’esposizione oculare. Valutare capi con protezione UPF per attività prolungate al sole. Applicare una crema SPF 50+ resistente all’acqua su tutte le aree esposte, 20–30 minuti prima di uscire e rinnovare ogni 2 ore o dopo sudorazione intensa. Scarpe leggere e traspiranti limitano il surriscaldamento periferico. Evitare di coprire passeggini con teli, anche leggeri: la temperatura interna può aumentare rapidamente. Meglio ombrellini parasole e flussi d’aria liberi.

Gestire ambienti interni, auto e passeggino in sicurezza

A casa, mantenere le stanze tra 24 e 26 °C con aria condizionata o deumidificatore; schermare il sole con tende termiche, chiudere le finestre nelle ore calde e arieggiare la sera. Il ventilatore è utile se favorisce l’evaporazione ma non sostituisce l’abbassamento della temperatura nei giorni più afosi. In auto, pre-raffreddare l’abitacolo e portare sempre acqua fresca. Mai lasciare un bambino solo in macchina, nemmeno per pochi minuti: il rischio di ipertermia è elevatissimo. Nel passeggino, usare sedute traspiranti, evitare coperture frontali, preferire percorsi ombreggiati e soste frequenti; un piccolo ventilatore a clip può aiutare, purché l’aria sia non diretta sul viso.

Se compaiono segni di esaurimento da calore o sospetto colpo di calore, seguire questa sequenza: 1) spostare il bambino all’ombra o in ambiente fresco; 2) rimuovere indumenti in eccesso; 3) iniziare il raffreddamento con spugnature di acqua fresca (15–20 °C) su fronte, ascelle, collo e inguine, ventilando; 4) se vigile, offrire piccoli sorsi di acqua o soluzione reidratante orale 5) misurare la temperatura; 6) se temperatura alta, confusione, vomito ripetuto o perdita di coscienza, chiamare subito il 112. Non usare acqua ghiacciata né antipiretici per trattare il colpo di calore: servono raffreddamento e soccorso. In caso di nausea o rischio di vomito, posizionare in decubito laterale. Se compaiono convulsioni, proteggere la testa e attendere i soccorsi.

Check-list quotidiana per chi parte con i bambini