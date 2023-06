L’estate porta con sé il cruccio della depilazione, soprattutto nella zona dell’inguine. Capita, spesso, che restino proprio sull’inguine dei fastidiosi peli incarniti. Ecco 7 rimedi naturali ed efficaci per rimuoverli.

Peli incarniti sull’inguine? 7 rimedi naturali ed efficaci per rimuoverli

Capita che i peli del nostro corpo, invece che crescere verso l’esterno, restano al di sotto della cute, come intrappolati, dopo una ceretta o una passata di rasoio. Questo causa infiammazioni e rossori circoscritti, fastidiosi e poco estetici, soprattutto nelle zone più sensibili (e predisposte alla loro formazione) come l’inguine. Ecco alcuni rimedi naturali ed efficaci per rimuoverli.

Il primo metodo utile ed efficace per togliere i peli incarniti dalla zona dell’inguine è quello di procedere manualmente. Ovvero tramite l’utilizzo di pinzette o anche di un ago (quelli usati per cucire). Prestando bene attenzione che siano disinfettati e che le vostre mani siano ben pulite.

Un procedimento lento e che deve essere fatto con molta attenzione e cura tramite il quale, rompendo la parte più superficiale della cute, si agevola l’uscita del pelo che andrà poi eliminato.

Secondo rimedio: Esfoliare la pelle, con uno scrub, è anche un buonissimo modo per rimuovere i peli incarniti anche da zone molto sensibili come l’inguine, poiché agisce in modo delicato e non invasivo. Scopo dello scrub, infatti, è quello di aiutare l’estremità del pelo a uscire dalla sua “gabbia”. Riportandolo a una condizione naturale e consentendone la rimozione.

Terzo rimedio naturale: per eliminare i peli incarniti dalla zona inguinale è possibile provare con un guanto di crine. Un prodotto che svolge la stessa funzione dello scrub (aiutare il pelo a fuoriuscire dalla pelle e tornare in superficie). Il tutto agendo in modo molto più profondo rispetto alla classica esfoliazione e all’uso del gommage.

E ancora: chi l’avrebbe mai detto che il sale potesse aiutare a eliminare i peli incarniti! Invece è così. Il motivo? Le proprietà antinfiammatorie e lenitive di questo elemento che aiutano la cute e guarire da eventuali infiammazioni e a prevenire le infezioni. Ma non solo.

Comunemente usato come ingrediente di scrub naturali fai da te, il sale consente e agevola la fuoriuscita dei peli incarniti, eliminando anche eventuali cellule morte e svolgendo un’importante azione antibatterica.

Un altro modo per eliminare i peli incarniti senza procurarsi rossori o irritazioni, è quello di usare lo zucchero bianco. Per farlo basterà preparare una pasta di acqua e zucchero che andrà passata sulla zona inguinale in modo da rimuovere la parte più superficiale della cute e agevolare la fuoriuscita del pelo incarnito.

Inoltre, si può optare per l’utilizzo di sostanze chimiche, vale a dire creme depilatorie, che dopo aver aiutato la rimozione del pelo incarnito, indeboliscono la restante peluria, impedendo così che questa cresca nella direzione sbagliata. A onor del vero però le creme depilatorie sono più adatte per parti del corpo meno sensibili rispetto all’inguine.

Infine: tra i rimedi naturali troviamo l’impacco a base di camomilla. E’ essenziale questo ingrediente per ridurre gli arrossamenti della pelle da depilazione nelle zone più sensibili come l’inguine e le ascelle.