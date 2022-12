I calzini esfolianti per i piedi servono a eliminare le impurità della pelle, come calli e pelle morta. Sono ottimi come rimedio efficace tanto quanto i trattamenti in crema. Basta indossarli e seguire le istruzioni. Vediamo in questo articolo i migliori calzini esfolianti in commercio, la top 5.

Top 5 calzini esfolianti per i piedi

I calzini esfolianti per i piedi sono semplicissimi da provare. Si indossano, si lasciano in posa seguendo le istruzioni e si rimuovono: la pelle appare subito più liscia. La magia avviene dopo qualche giorno, quando lo strato superficiale di pelle del piede si stacca, rivelando un’epidermide morbida come quella di un neonato. Questo può succedere anche dopo 4-5 giorni dall’applicazione della maschera piedi.

Si possono trovare su siti online, in farmacia e nei store di cosmetica. Vediamo la top 5 delle maschere per i piedi in commercio.

Calzini esfolianti piedi di Elaimei

Esistono diverse versioni di questo prodotto come quella proposta da Elaimei con una formulazione nutriente e idratante grazie alla presenza di avocado. Sono efficaci per agire in caso di talloni e piedi screpolati e secchi, l’ideale sarebbe (come sempre) una buona maschera piedi idratante e nutriente.

Se siete quindi alla ricerca di calzini peeling con una doppia funzione, questi potrebbero fare al caso vostro.

Maschera Peeling Piedi Grace & Stella

Foot Mask di Grace & Stella. Si tratta di una maschera esfoliante per piedi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, visto che con meno di 10€ possiamo acquistare una confezione contenente ben quattro paia di calzini peeling.

Foot Mask Holika Holika

Per chi adora la skincare coreana questi sono calzini esfolianti piedi davvero da non perdere.

Si tratta della foot mask di Holika Holika, arricchita da acidi della frutta che, insieme agli altri ingredienti contenuti nel mix, contribuiscono a lasciare una pelle liscia come la seta. Sono calzini peeling piedi per la pelle sensibile, assolutamente da provare.

PoshPeel

I calzini PoshPeel Pedicure sono una maschera piedi esfoliante davvero apprezzata da chiunque abbia avuto modo di provarla. Questi calzini peeling piedi funzionano così: si versa il contenuto dell’essenza Attivatrice in una maschera in tessuto per i piedi e si infilano entrambi i piedi lasciando in posa circa 1 ora. Dopo qualche giorno vengono eliminate le cellule morte, ma da subito le callosità sono attenuate e la pelle più morbida.

Starskin

I calzini peeling piedi di Starskin sono veramente efficaci. Si tratta di una maschera piedi che agisce molto bene anche sui piedi che vengono curati con costanza: questo prova come sia una maschera paragonabile a un peeling piedi professionale.