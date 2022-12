La dieta di Chiara Maci: il menù per rimanere magri e belli

Chiara Maci è un noto volto televisivo, conduttrice e blogger molto seguita sulla sua pagina Instagram, non solo, ci coinvolge in tantissime preparazioni culinarie. Ecco in questo articolo la dieta di Chiara Maci e il menù che segue l’influencer.

Chiara Maci: la dieta della blogger

La food blogger salernitana, nata ad Agropoli, Chiara Maci è mamma di due splendidi figli, Bianca di 8 anni e Andrea di 4 anni, il compagno è lo chef Filippo La Mantia.

Il papà è un gourmand e la mamma è diventata con il tempo una cuoca strepitosa. Quindi è inevitabile che Chiara e i suoi fratelli non sviluppassero una passione per la cucina. Come fa Chiara a essere così in forma? Ecco la dieta che segue.

La food blogger adora tanto il buon cibo. Chiara Maci, presta molta attenzione alla dieta, pondera le scelte, non salta mai nessun pasto e non mangia mai male. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua vita è un po’ cambiata: “Dallo scorso gennaio ho fatto delle scelte più consapevoli per la mia alimentazione”, ha così raccontato.

Gli alimenti non vanno scelti a caso, lei è stata educata in un certo modo, tra lei è il buon cibo c’è molto feeling.

C’è un piatto a cui non sa proprio rinunciare, gli spaghetti al pomodoro, nella sua dieta non possono proprio mancare. Un piatto semplice, ma allo stesso tempo straordinario che tutti ci invidiano. Naturalmente Chiara lo prepara con dei pomodori rossi freschi e basilico. Chiara Maci adora tantissimo non solo il pane, ma anche la focaccia e ogni giorno li prepara.

Quello che non può mai mancare a colazione è la granola con mandorle tostate, noci, avena, cioccolato fondente di ottima qualità.

Il tutto accompagnato da un gustosa tazzina di caffè macchiato caldo e uno yogurt magro. Però appena sveglia deve bere una tisana, solo così la sua giornata inizierà con il piede giusto.

Le verdure e frutta non possono mai mancare nella sua dieta, sono parte integrante della sua alimentazione.

Chiara Maci: segreti di bellezza

La food blogger ha ribadito di seguire una sana alimentazione, anche se non si risparmia qualche sgarro. Ma, forse in pochi sanno che non pratica nessuno sport. Non l’hai mai fatto, ma il suo segreto è camminare tantissimo a piedi.