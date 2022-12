La beauty routine di Reese Witherspoon: i consigli per le over 40

Reese Witherspoon, diventata famosa 20 anni fa con “La rivincita delle bionde”, appare sempre in perfetta forma, anche superati i 40 anni. Ecco svelati i segreti di bellezza dell’attrice americana.

Beauty routine di Reese Witherspoon: i prodotti

L’attrice, 46 anni, ha mantenuto la stessa bellezza fresca e spontanea dei primi anni Duemila.

Vediamo i segreti della sua beauty routine.

“Ho iniziato a cercare soluzioni di clean beauty probabilmente un anno e mezzo fa”, ha raccontato l’attrice al sito Baazar.com parlando del suo nuovo ruolo di global ambassador per Biossence, che con il suo squalene vegetale sta contribuendo alla recente rivoluzione green della cosmetica.

Per Reese Whiterspoon la routine skincare al mattino e alla sera è una cosa molto seria. Metodica e rigorosa, l’attrice dice di averla cronometrata: dura 13 minuti! Che cosa fa in questo tempo? “Pulisco e lavo bene il viso, in particolare nei giorni in cui ho indossato un trucco pesante.

Poi idrato la pelle usando creme e sieri, perché fanno davvero una grande differenza”.

In particolare, l’attrice usa in sequenza: il siero anti-macchie Dark Spot Serum, la crema viso idratante Omega Repair Cream e l’olio illuminante e antiossidante Vitamin C Rose Oil, ovviamente del brand Biossence.

“Ho combattuto con le macchie marroni, penso dalla gravidanza, e quindi sto cercando prodotti che siano davvero efficaci per il trattamento delle macchie scure”, ha detto Reese.

Da madre a figlia, la skincare di Reese Witherspoon

Come e più di Reese Whiterspoon, sua figlia Ava, 22 anni, è una grande appassionata di beauty. “Le è sempre piaciuto, sin da piccola. Con YouTube ha imparato a truccarsi benissimo, mi insegna un sacco di cose”, ha rivelato Reese.

L’importanza di struccarsi ogni sera, idratare la pelle e applicare la protezione solare. Ciò che fai alla tua pelle quando hai 18 anni apparirà sul tuo viso quando ne hai 40.

E’ quello che sostiene l’attrice da anni.

La dieta di Reese Witherspoon

Il segreto nel regime alimentare dell’attrice è molto semplice: “Mangio bene sei giorni a settimana e mi tengo un giorno in cui mangio tutta la torta e la pizza che voglio, ma per il resto del tempo cerco di essere abbastanza sana. Bevo tanta acqua e cerco di non bere troppo caffè, ma non sempre ci riesco”. Una delle sue ricette preferite? Il pollo fritto come lo faceva sua nonna Dorothea.