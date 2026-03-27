Come il PNRR e Sunifar rafforzano le farmacie rurali come presidi sanitari

Le farmacie rurali sono sempre più riconosciute come presidi sanitari essenziali per le comunità lontane dai grandi ospedali. In Italia ne esistono circa 7.200, con punte di 38 in Valle d’Aosta e vicino a 1.000 in Lombardia; tuttavia la distribuzione va letta anche in rapporto alla densità demografica e alla presenza dei piccoli comuni, fattori che determinano un diverso rapporto popolazione/farmacia nelle regioni. Questo contesto ha spinto istituzioni e associazioni di settore a sostenere interventi mirati per garantire la continuità assistenziale nei territori meno serviti.

Diffusione e funzione sociale delle farmacie rurali

Le farmacie che operano in comuni con poche centinaia o qualche migliaio di abitanti svolgono una funzione che va oltre la semplice distribuzione dei farmaci: rappresentano un primo punto di accesso al Servizio sanitario nazionale, soprattutto per anziani e pazienti cronici. In regioni a bassa densità, come Molise, Calabria e Abruzzo, il numero di abitanti per farmacia rurale può scendere a poche migliaia, mentre nei grandi centri il rapporto aumenta. Questa presenza capillare si traduce in un ruolo sociale: oltre alla dispensazione farmaceutica, le strutture offrono consulenze, collegamenti con medici e interventi di prossimità che mitigano l’isolamento territoriale.

I numeri e la geografia del servizio

Analizzare la geografia delle rurali significa considerare anche lo sviluppo urbanistico: ad esempio, la Puglia evidenzia un rapporto popolazione/farmacia più alto per la bassa frammentazione dei comuni. In termini pratici, queste differenze demografiche influenzano la sostenibilità economica delle singole sedi e spiegano perché molte abbiano richiesto e ottenuto aiuti pubblici. Il tema non è solo statistico: parla di accesso alle cure, di risposte in emergenza e di sostegno alla domiciliarità sanitaria nelle aree interne.

Finanziamenti PNRR e impatti concreti

Il PNRR ha individuato le farmacie rurali come target strategico per potenziare l’assistenza territoriale. Con il primo bando sono state finanziate circa 1.500 farmacie per un importo complessivo intorno ai 43 milioni di euro, destinati a interventi strutturali e tecnologici. Questi fondi hanno permesso l’acquisto di hardware, sistemi di automazione del magazzino e impianti per la conservazione a temperatura controllata, oltre alla creazione di spazi attrezzati per servizi clinici. L’obiettivo dichiarato è rendere le rurali più efficaci nel supporto al SSN nelle aree disagiate.

Procedure, ostacoli e supporto operativo

Le procedure di accesso ai contributi hanno mostrato complessità, in parte dovute al necessario controllo amministrativo e al passaggio di competenze tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Struttura di Missione del PNRR. Federfarma e Sunifar hanno offerto supporto operativo e formazione, facilitando anche la predisposizione delle polizze fideiussorie tramite la Federfarma insurance broker (Fib). Anche FOFI, Proservice e la fondazione Cannavò hanno collaborato, garantendo assistenza tecnica e percorsi formativi richiesti dai bandi.

Servizi implementati e priorità tecnologiche

Gli investimenti si sono concentrati su due linee principali: l’ottimizzazione della dispensazione e la prestazione di servizi sanitari di primo e secondo livello, compresi assistenza domiciliare e telemedicina. Molte farmacie rurali hanno attivato servizi di telecardiologia, analisi ematochimiche rapide e aree dedicate alla televisita, collegando il cittadino con un medico ovunque si trovi. La digitalizzazione e la dotazione di dispositivi hanno quindi trasformato i punti vendita in piccoli centri diagnostici di prossimità.

Equipaggiamenti in evidenza

Oltre a sistemi di automazione e frigoriferi a temperatura controllata, si è manifestata la necessità di includere nuove apparecchiature nei futuri finanziamenti: dermatoscopi, strumenti per l’analisi del fondo oculare e dispositivi per la televisita specialistica. Questo adeguamento è emerso già quando l’offerta di servizi si è ampliata, rendendo il bando originario parzialmente disallineato rispetto alle esigenze operative attuali.

Le priorità di Sunifar per il prossimo futuro

Per il 2026 il Sunifar mantiene l’impegno sul monitoraggio dell’applicazione dei sussidi previsti dalla nuova convenzione e sull’assistenza ai territori durante la fase di rendicontazione del secondo bando PNRR. Tra le attività prioritarie figurano il supporto nella definizione dei criteri dell’indennità di residenza, la gestione del contributo di solidarietà per le piccole farmacie con fatturato inferiore a 300.000 euro e il controllo della distribuzione e dell’utilizzo delle postazioni Agenas per la telemedicina. Sunifar chiede inoltre di essere ascoltato nella definizione del decreto attuativo sulla ricetta per cronici fino a un anno, per assicurare soluzioni omogenee a livello nazionale.

In sintesi, la trasformazione delle farmacie rurali passa dall’investimento in tecnologia, formazione e processi amministrativi più snelli, con un ruolo centrale del sindacato e delle associazioni di categoria per accompagnare l’innovazione. La sfida resta rendere sostenibile e continuativo il presidio sanitario nelle aree interne, affinché la farmacia rurale continui a essere una risposta concreta alle esigenze di salute dei cittadini.