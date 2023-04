Come lasciare le cimici fuori casa: i rimedi migliori

In alcuni periodi dell’anno, soprattutto nei mesi tra settembre e febbraio, è possibile rendersi conto di non essere del tutto soli in casa. Ci possono essere ospiti alquanto sgraditi come le cimici che si insinuano per proteggersi dal freddo. Per evitare che entrino e lasciarle fuori casa, è bene optare per rimedi che siano efficaci e validi nel lungo periodo. Qui alcune soluzioni utili per debellarle.

Come lasciare le cimici fuori casa

In seguito alla fine dell’estate e con l’approssimarsi del periodo autunnale, ecco che la casa può essere invasa da insetti come le cimici. Sono parassiti alquanto piccoli che possono giungere in casa proprio per l’avvicinarsi al freddo e alle temperature in calo. Dal momento che non riescono a tollerare il freddo, ecco che arrivano in casa dove sostano vicino ai termosifoni o alle luci proprio per cercare calore.

In casa arrivano anche per trovare rifugio e cibo che non sempre riescono a reperire. Per quanto non risultino dannose per l’uomo, sono alquanto fastidiose ed è facile accorgersi della loro presenza per via del continuo sbatacchiare da un angolo all’altro. Non pungono, non mordono, ma sono alquanto sgradevoli anche perché, qualora venissero schiacciate, emettono una sostanza maleodorante.

con l’arrivo dei primi freddi, ecco che le cimici sia le verdi, quelle maggiormente comuni, ma anche le asiatiche, di colore grigio giungono in casa allontanandosi e andando via soltanto verso la primavera quando le temperature sono più miti. In questo periodo dell’anno, considerando che le temperature non sono ancora del tutto piacevoli, è possibile avvistare nelle abitazioni qualche esemplare.

Rispetto alla cimice verde, la specie asiatica che si contraddistingue per un colore grigio marroncino, emette un feromone che richiama altri esemplari causando una vera e propria infestazione arrivando così al numero di circa 500 esemplari che possono invadere la casa o il giardino.

Come lasciare le cimici fuori casa: cosa fare

Sebbene, come già detto, non siano pericolose né per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici, le cimici in casa possono essere fonte di disagio. Per questa ragione, è bene lasciarle fuori adottando alcuni accorgimenti e metodi che impediscano il loro ingresso nelle abitazioni. È molto importante prendere tutte le precauzioni possibili, anche perché fuori non riuscirebbero a sopravvivere alle temperature invernali.

Si consiglia di collocare e posizionare delle zanzariere o reti antinsetto alle finestre, sui comini dei comignoli non in uso, ma anche sulle porte perché sono i principali luoghi dove questi insetti tendono ad annidarsi in casa. Bisogna poi passare a sigillare tutte quelle zone come crepe, buchi, fessure, ma anche tubi e feritoie che sono possibili passaggi di ingresso.

Per chi volesse saperne di più, è p0ssibile cliccare qui o sulla seguente immagine

L’uso degli insetticidi non è mai da considerarsi la giusta soluzione perché sono alquanto dannosi. In tal caso, vengono incontro i rimedi naturali e casalinghi che sicuramente aiutano a lasciare le cimici fuori casa. Alcune piante aromatiche come timo o lavanda emettono un odore molto forte che questi insetti non riescono a tollerare, quindi è bene posizionarle vicino al balcone per allontanarle.

Tra i vari rimedi naturali da adottare, vi è anche l’aglio, considerato un ottimo antirepellente dal momento che le tiene lontano. Basta preparare una miscela a base di acqua e di alcuni spicchi di aglio da spruzzare nei punti dove solitamente si posizionano per evitare che si avvicino e lasciarle così fuori di casa.

Come lasciare le cimici fuori casa: repellente

Tra le tante soluzioni che possono aiutare a lasciare le cimici fuori casa, la migliore da adottare e anche quella maggiormente efficace, al momento, è l’uso di un repellente come Ecopest Home, considerato una opzione valida agli insetticidi. Questi prodotti non sono indicati, non solo perché poco efficaci, ma anche per il danno che possono causare alle persone e agli animali domestici.

Ecopest Home si distingue per essere un repellente tecnologico di ultima generazione molto valido dal momento che si basa sulla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che questi parassiti riescono a captare, non avvicinandosi neanche alla casa. Funziona molto bene anche perché si tratta di un investimento sicuro ed economico.

Un repellente che garantisce la massima protezione rendendo la propria casa accogliente sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. Inoltre, il suo raggio di azione di 250 metri quadrati è alquanto ampio per tenere lontano, non solo le cimici, ma anche altri insetti che si annidano in casa, tra ci le formiche, le vespe, i calabroni, compreso i roditori.

Possono usarlo tutti, anche per la sua facilità poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per cominciare a dare i suoi benefici. Inoltre, è inodore dal momento che non emette odori e silenzioso, quindi non disturba. Un repellente ecologico per cui non usa batterie ed è consentito portarlo anche in viaggio considerando le sue dimensioni compatte.

Ordinare un repellente come Ecopest Home è molto facile dal momento che bisogna diffidare delle imitazioni e quindi non acquistarlo nei negozi fisici o siti di Internet. Il solo ordine ammesso è tramite il sito ufficiale del prodotto per accertarsi dell’esclusività e originalità di questa formula. Il consumatore compila il modulo immettendo i propri dati e attende la chiamata dell’operatore per la conferma e l’evasione dell’ordine. Il costo è di 49,90€ per due confezioni invece di 98 con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

<!–affiliazi