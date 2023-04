La beauty routine di Angelina Jolie: i segreti di bellezza dell’attrice

Angelina Jolie, tra le donne più belle e affascinanti del mondo, è attrice, ambasciatrice delle Nazioni Unite, impegnata in numerosi progetti umanitari e instancabile madre di sei ragazzi. Per una pelle luminosa come la sua, ecco svelata la beauty routine di Angelina Jolie.

La beauty routine dell’attrice Angelina Jolie

Angelina Jolie, amata in tutto il mondo per la sua bellezza ma soprattuto per la nobilita d’animo, ha compiuto già 47 anni ma nel suo caso, più che mai, l’età è solo un numero. Come fa a mantenersi così in forma e con un viso radioso?

Come ha svelato la dermatologa personale dell’attrice, Rhonda Rand, uno dei segreti di bellezza di Angelina Jolie è quello di non esagerare mai con il trucco, anzi di non applicarne proprio se non in situazioni di necessità (sul set ad esempio).

Altro segreto della beauty routine di Angelina Jolie è l’olio per il viso di Guerlain. L’Huile-en-Eau Jeunesse di Abeille Royale, infatti, grazie a una formula a base di principi attivi esclusivi come miele dell’ape nera dell’isola di Ouessant e pappa reale, unisce il potere di un siero, la ricchezza di un olio e la freschezza di una lozione.

Un prodotto che non manca mai nella sua borsa (oltre a t-shirt, libri, snack e tutto ciò che può servire ai figli), è la protezione solare che Angelina applica in estate e in inverno.

Fin da giovane è stata costante nell’utilizzo di una crema con fattore Spf che proteggesse la sua pelle. “Ha sempre saputo che il sole non fa bene alla pelle in generale in termini di iperpigmentazione e così via”, ha raccontato la sua dermatologa.

L’attrice e produttrice statunitense, infatti, indossa spesso grandi cappelli che le fanno ombra sul viso e si idrata molto. Il segreto comunque per una pelle che rimanga giovane ed elastica nel tempo, come quella di Angelina Jolie, è senza dubbio la protezione, da applicare non solo d’estate e non solo quando ci si trova all’aria aperta ma sempre.

Tra i prodotti preferiti della star: Dermbasics RR Perfection Cream, una crema protettiva ricca di antiossidanti e Dermbasics Glycolic Acid Pads 20%, un prodotto per aumentare la produzione di collagene ed elastina.

Angelina Jolie e i segreti della sua forma

Protezione solare, un’accurata detersione con detergenti delicati, una buona dose di antiossidanti, acidi glicolici e solo prodotti naturali. E’ questa la base della beauty routine della bellissima attrice Angelina Jolie.

E, infine, un altro alleato di bellezza di Angelina Jolie è l’acido glicolico, unito a collagene ed elastina. Questi ingredienti, infatti, aiutano la pelle a restare sempre luminosa e sono dei perfetti anti-age.

Una routine di bellezza molto semplice, più di quanto si possa pensare. Il segreto? E’ la costanza.

L’importante è non smettere mai, anche quando si è in viaggio, si lavora, si hanno mille impegni. Il tempo lo si deve trovare per vedere, poi, i risultati.