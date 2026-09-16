Come l’ora delle preoccupazioni può trasformare la tua gestione dello stress

Le preoccupazioni possono arrivare nei momenti più impensati, interferendo con le nostre attività quotidiane e compromettendo il nostro benessere. Ma esiste una tecnica semplice e efficace per gestire questi pensieri negativi: l’ora delle preoccupazioni.

Questa strategia, utilizzata nella terapia cognitivo-comportamentale, consiste nel dedicare un tempo specifico della giornata alle preoccupazioni, invece di lasciarle invadere i nostri pensieri costantemente.

Perché l’ora delle preoccupazioni funziona

Potrebbe sembrare controintuitivo dedicare del tempo alle preoccupazioni, ma il segreto sta nel limitare lo spazio che diamo a questi pensieri. Provare a sopprimerli, infatti, spesso ha l’effetto opposto, facendo sì che tornino con ancora più forza. Questo fenomeno è noto come effetto dell’orso bianco.

Annotare le preoccupazioni ci permette di registrarle e rimandarle a un momento successivo, invece di tenerle a mente costantemente. Quando arriva l’ora delle preoccupazioni, possiamo affrontare ciò che abbiamo scritto in modo più strutturato, riducendo il rimuginio mentale.

Come programmare la tua ora delle preoccupazioni

Per iniziare, scegli un momento e un luogo adatti. Una finestra di tempo tra i 15 e i 30 minuti, preferibilmente nel tardo pomeriggio o nella prima serata, può essere ideale. Evita di fare questa attività prima di andare a dormire.

Se durante il giorno emergono preoccupazioni, annotale brevemente e ricorda a te stesso che le affronterai al momento stabilito. Quando arriva l’ora delle preoccupazioni, rileggi ciò che hai scritto e valuta cosa richiede ancora la tua attenzione. Se alcune annotazioni non sembrano più rilevanti, non è necessario soffermarsi ulteriormente su di esse.

Usa il tempo prefissato per rimuginare liberamente, magari scrivendo tutto ciò che ti passa per la testa. Quando termina il tempo, interrompi l’esercizio e torna alle tue attività. Con la costanza, questa tecnica può diventare un’abitudine efficace per riprendere il controllo sui propri pensieri e sulla vita quotidiana.

I benefici dell’ora delle preoccupazioni

L’ora delle preoccupazioni può avere numerosi benefici per il nostro benessere mentale. Riduce il rimuginio mentale, migliora la qualità del sonno e ci aiuta a concentrarci meglio sulle nostre attività quotidiane.

Inoltre, questa tecnica può essere particolarmente utile per chi soffre di ansia o stress cronico. Dedicare un tempo specifico alle preoccupazioni ci permette di affrontarle in modo più strutturato, riducendo l’impatto negativo che possono avere sulla nostra vita.

Se all’inizio può sembrare insolito o difficile da mettere in pratica, con la costanza l’ora delle preoccupazioni può diventare un’abitudine efficace per migliorare il nostro benessere mentale e riprendere il controllo dei nostri pensieri.