Come luce, materiali e memoria culturale trasformano la casa

Nel progetto d’interni contemporaneo convivono riferimenti lontani e soluzioni pratiche: dall’attico mediterraneo ispirato al minimalismo giapponese fino all’appartamento che reinterpreta la filosofia delle hanok. L’obiettivo non è la citazione esatta, ma l’adattamento dei principi di essenzialità e di controllo della luce per ottenere ambienti calmi e funzionali. In queste esperienze il valore degli elementi materici—come il microcemento, il legno naturale e le ceramiche artigianali—diventa protagonista nel dialogo tra luce e ombra.

Un attico che unisce Giappone e Mediterraneo

Un attico di 80 metri quadrati progettato come manifesto personale mostra come il minimalismo giapponese possa convivere con la sensibilità mediterranea. I progettisti hanno scelto il microcemento per pareti e soffitti non per imitare pedissequamente un maestro del cemento come Tadao Ando, ma per reinterpretarne l’approccio materico. La luce è volutamente contenuta: ispirandosi all’idea di penombra descritta in saggi come L’elogio dell’ombra, gli interni lasciano che le texture emergano attraverso riflessi diffusi.

Luce, materiali e rapporto con l’esterno

Nel progetto la combinazione di legno naturale e piastrelle artigianali crea un equilibrio di calore e tattilità. La cucina è integrata con pannelli a tutta altezza senza maniglie per farla «scomparire», mentre la penisola definisce lo spazio senza isolarlo. La terrazza, collegata via vetrata, utilizza piastrelle zellige scure che contrastano elegantemente con la facciata in mattoni a vista, offrendo continuità visiva tra interno e esterno.

Riadattare le regole degli hanok in città

Un appartamento a Mosca mostra come la filosofia degli hanok possa essere tradotta in un contesto urbano: qui ogni oggetto ha una funzione, e il minimalismo diventa un atto esistenziale più che estetico. La designer ha costruito gli interni attorno a una palette delicata ispirata agli hanbok, con toni di bianco latteo, rosa tenue e verdi sbiaditi, integrati con materiali come marmo, granito, ottone e tessuti naturali per una sensorialità autentica.

Dettagli che modulano la luce

Le porte a persiana in rovere disegnate su misura sono un esempio di come la forma controlli la luce: simili alle porte tradizionali coreane, modulano l’illuminazione e generano giochi d’ombra sul pavimento. Piccoli dettagli, come maniglie in ottone sagomate a fiore, contribuiscono alla dimensione poetica dello spazio, mentre soluzioni di arredo integrate nascondono lo storage per mantenere la semplicità visiva.

Studi yoga: il design al servizio della pratica

Gli studi yoga rappresentano un laboratorio utile per comprendere come l’ambiente influisca sul benessere. Esistono molte declinazioni: spazi tropicali con piante sospese e dettagli in bambù, loft industriali con pavimenti in cemento, sale minimal con parquet chiaro e prospetti neutri. In ogni variante la priorità resta la creazione di un’atmosfera che favorisca la concentrazione e il rilassamento, tramite la gestione della luce, il controllo acustico e la scelta di superfici naturali.

Soluzioni pratiche per spazi multifunzione

Nei progetti più riusciti lo spazio si adatta ai bisogni: zone modulari che si riconfigurano tra fitness e yoga, arredi che scorrono o scomparti nascosti per attrezzi e props, e materiali facili da mantenere. L’uso di pavimenti in legno alternati a rivestimenti in cemento o tessuti morbidi permette di differenziare le funzioni senza creare fratture estetiche, mentre piante e luci calde conferiscono la sensazione di accoglienza.

In sintesi, progettare oggi significa combinare memoria culturale e soluzioni tecniche: scegliere materiali che reagiscono bene alla luce, concepire sistemi di contenimento che eliminano il disordine e modulare l’illuminazione per valorizzare le texture. Che si tratti di un attico mediterraneo, di un appartamento ispirato agli hanok o di uno studio per la pratica corporea, la sfida è la stessa: creare spazi che invitano a rallentare, usare e sentire.