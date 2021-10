Come mantenersi in forma senza uscire di casa

Mantenersi in forma senza uscire di casa non è affatto impossibile, infatti anche chi non va in palestra può senza problemi continuare a lavorare sul proprio fisico anche durante l’inverno. Scopriamo quali sono i migliori esercizi da praticare a casa propria per riuscire a migliorare il proprio benessere fisico e mentale.

Esercizi cardio per restare in forma anche in casa

Gli esercizi cardio sono perfetti da eseguire a casa propria in quanto permettono di ridurre il grasso in eccesso. Essendo semplici da praticare, si possono infatti fare anche a casa propria senza la necessità di grandi attrezzature.

Un allenamento composto da esercizi come la corsa sul posto oppure salto alla corda permette di ridurre il proprio peso corporeo in modo semplice e di restare sempre in forma anche quando non si può uscire di casa.

Si possono utilizzare anche dei piccoli pesi, ma se in casa non ne avete potete sfruttare la vostra fantasia e sfruttare al meglio le bottiglie d’acqua.

Esercizi di forza per mantenersi in forma senza uscire di casa

Gli esercizi di forza si possono praticare anche in casa per mantenersi in forma senza dover uscire dalla propria abitazione. Questo allenamento infatti consente di incrementare la propria massa muscolare e di ridurre il grasso.

I push-up sono perfetti da praticare durante un allenamento fai da te in casa. In alternativa è possibile anche praticare delle flessioni sulle ginocchia piegate oppure fare flessioni su una mano alla volta.

Esercizi per le gambe da praticare in casa

Un buon modo per mantenersi in forma restando a casa è quello di praticare esercizi specifici per le gambe. Questo tipo di allenamento è molto efficace e non necessità di attrezzatura.

L’esercizio migliore sono sicuramente gli affondi che consentono di allenare la parte inferiore del corso. Potete anche praticare gli squat e i saltelli.