Le foglie di stevia sono un prodotto naturale ricco di benefici per la salute. Le sue proprietà dolcificanti risultano molto conosciute e per questo infatti viene utilizzato come alternativa allo zucchero. In realtà però la stevia vanta un gran numero di proprietà importanti: scopriamo le principali.

Le proprietà ipoglicemizzanti delle foglie di stevia

La stevia è un dolcificante molto apprezzato soprattutto da coloro che soffrono di diabete. Tutte le persone che devono tenere sotto controllo la glicemia dovrebbero infatti sostituire il classico zucchero con il dolcificante ricavato dalle foglie di stevia. Questo prodotto infatti è utile per aiutare a regolarizzare gli stati di ipoglicemia per via della grande quantità di stevioide che contiene.

Lo stevioide infatti modifica il funzionamento di alcune cellule del pancreas come quelle che producono insulina.

Per tale motivo si ottiene la stimolazione della produzione di insulina che riduce l’iperglicemia. Nello specifico pare che questa pianta sia in grado di migliorare la salute di chi soffre di diabete di tipo 2.

Foglie di stevia contro l’acne

Le foglie di stevia vantano anche dei benefici importanti per la pelle. Questo prodotto infatti è in grado di curare la cute in profondità riducendo problemi come l’acne, ma anche come le rughe e in generale gli inestetismi cutanei.

Foglie di stevia per un dolcificante ipocalorico

Dalle foglie di stevia si ottiene un dolcificante ideale per tutti coloro che sono a dieta e cercano di perdere peso. Questo prodotto infatti è molto meno calorico dello zucchero classico e per questo andrebbe preferito da chi è in sovrappeso o da chi è obeso.

Il consumo di stevia è consigliato come coadiuvante nelle diete dimagranti in quanto, nonostante il sapore molto dolce, la stevia non apporta calorie e non aumenta nemmeno il livello di zuccheri presenti nel sangue.

Questo prodotto vanta poi anche proprietà lassative e diuretiche.