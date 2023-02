La dieta di Manila Nazzaro: cosa mangia l’ex Miss Italia?

Manila Nazzaro, ex Miss Italia e noto volto della tv, ha fatto parlare di sé dopo aver partecipato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. In seguito alla partecipazione al reality show più famoso di Canale 5, Manila Lazzaro è visibilmente dimagrita.

Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Manila Nazzaro: cosa mangia la showgirl

A pochi mesi dall’uscita dalla casa più famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha subito un drastico calo di peso visibile a tutti i suoi fan con i quali ha condiviso un post su Instagram.

La conduttrice è molto amata e ha avuto un percorso intenso nella casa del Grande Fratello: ci sono pure gruppi social di supporto gestiti dai suoi fan.

Di lei piace molto la sua sensibilità e la sua dolcezza.

Di lei colpisce molto anche il suo grande fascino: non per niente è stata eletta miss nel 1999. Manila Nazzaro è tornata in una forma splendida, e sui social l’ex Miss Italia appare bellissima e in una mise molto glamour.

La ricetta di bellezza la allunga lei stessa ai suoi tanti follower: si tratta della sua adesione a un noto programma alimentare “con un protocollo testato e supportato da studi scientifici“, spiega lei stessa in uno scatto che la ritrae con l’ideatore Gianluca Mech.

Il risultato per lei è soddisfacente, a giudicare dalle parole positive che spende. E poi, ovviamente, la stessa Manila spiega che, oltre a questo, c’è anche altro, ovvero, parole sue: “Aria di casa, amore”, che sono gli ingredienti fondamentali per stare bene con sé stessi. Un’idea di “dimagrimento sano, senza perdere il tono muscolare e con pelle luminosa e sana”.

Manila Nazzaro: il cambio look

L’ex gieffina iniziando a lavorare su Instagram ha condiviso con i suoi fan alcuni dei suoi segreti beauty: Manila è bellissima e questo nessuno lo può negare.

La conduttrice ha anche aperto un suo brand sempre dedicato alla bellezza e quando ne ha la possibilità porta i suoi follower a far shopping o in centri estetici con lei.

Questa volta è dal parrucchiere che decide di stravolgere il suo look ma, non ottiene il feedback sperato. Manila appare con capelli corti e biondi, un look che per molti è sbarazzino e che soprattutto valorizza il suo bellissimo viso. Ma, ha poi subito aggiunto delle folte extension. Si sa, i capelli sono il cruccio di tutte le donne.