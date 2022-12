Come fare lo chignon alto senza ciambella: la guida step by step

Lo chignon è una pettinatura must-have, sta bene con tutti i tipi di capelli di media lunghezza, e per ogni occasione. Vediamo come fare, step by step, uno chignon alto ed elegante. Sarà la pettinatura adatta sia di sera che di giorno, e non potrai farne più a meno.

Chignon alto: ecco come realizzarlo

Lo chignon alto è sicuramente una delle pettinatura più amate dalle donne di tutto il mondo e, in particolar modo, da quelle che hanno una maggiore visibilità mediatica. Il motivo è molto semplice: si tratta di un look che può essere sfoggiato con serenità in ogni occasione, senza avere il timore che “tradisca” le aspettative. Ecco i passaggi nel dettaglio per realizzare questa acconciatura molto ambita.

Step by step:

Il primo step che dobbiamo tenere a mente è anche quello più semplice: la preparazione! Per realizzare uno chignon abbiamo infatti bisogno di un pettine, di una spazzola, di un elastico “invisibile” (cioè, trasparente o dello stesso colore dei vostri capelli), di qualche forcina e della lacca o altro prodotto che possa aiutarvi con il finish.

Fai una coda di cavallo alta e stringila bene, raccogliendo tutti i capelli ribelli. Dividi i capelli in due parti. Cominciando dalla base della coda, gira contemporaneamente le ciocche seguendo un movimento circolare intorno all’elastico e non lasciandoti sfuggire i ciuffi ribelli. Gira i capelli intorno all’elastico della coda fino ad ultimare lo chignon. Fissa lo chignon con delle forcine iniziando dalla sua base. In seguito, ferma le ciocche ribelli. Spruzza la lacca, specialmente se hai realizzato uno chignon per un’occasione formale.

Come altre tipologie di chignon, anche quello alto può avere delle varianti: con trecce, in modo disordinato e spettinato, con ciuffi laterali: a voi la scelta. Il modo in cui realizzare lo chignon alto sarà sempre lo stesso. Inoltre, è una pettinatura adatta sia se hai capelli lunghi che corti: ne uscirà un micro chignon.