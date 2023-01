Come nascondere il doppio mento con il trucco

Sappiamo bene quanto, soprattutto per una donna, siano importanti il viso ed il collo. Tra i due, però, c’è in mezzo una zona che spesso può darci degli spiacevoli problemi: il doppio mento. Ecco come nascondere il doppio mento grazie al make-up con questi consigli da provare.

Make-up per nascondere il doppio mento: ecco come fare

Se è vero che spesso il doppio mento è accompagnato da un viso paffuto, è altrettanto diffuso tra le ragazze più in forma, la cui salute non richiede la perdita nemmeno di un etto. Questo può creare disagio per chi vive il doppio mento come un “problema” estetico. Grazie al make-up, però, possiamo nascondere il doppio mento. Ecco come fare.

Truccare le labbra:

Non dimenticate l’importanza delle labbra.

Proprio per la vicinanza al mento, che vi mette così a disagio, la bocca non va assolutamente trascurata. Preferite rossetti dai colori vivaci o gloss luminosi, dato che è meglio concentrarsi sui punti vincenti ed evitare attenzioni indesiderate sul doppio mento.

Contouring doppio mento:

Il contouring è un metodo spesso infallibile per addolcire i tratti del viso, valorizzare le naturali ombre del volto e camuffare i piccoli difetti. E anche nel caso del doppio mento il gioco luci-ombre può venirvi in soccorso.

La prima cosa è usare una terra mat, senza glitter nella zona trattata.

Evidenzia gli zigomi:

Quando ti trucchi presta particolare attenzione alle gote ed agli zigomi. Mettili in risalto con due colori diversi di blush: uno più scuro sotto l’osso mandibolare ed un altro molto più chiaro ed illuminante proprio sullo zigomo: è un trucco per affinare il volto e camuffare il doppio mento.

Trucchi per nascondere il doppio mento: abbigliamento

Ecco un altro trucco usato anche dalle star per nascondere il doppio mento. Ciò che indossi può fare molta differenza. In questo caso, evita di attirare l’attenzione sul doppio mento. Lascia che le persone notino la tua scollatura, le clavicole o persino la tua gola.

Un top con scollo rotondo offre un’ampia visuale della gola e delle clavicole. Inoltre, è elegante e può essere abbinato a un paio di pantaloni formali.