Fisico slanciato da top model, a 44 anni Amal Clooney moglie di George e mamma di due gemelle Ella e Alexander, è più in forma che mai. Avvocata, giurista e accademica libanese, alta 1 metro e 74 la moglie di George Clooney potrebbe tranquillamente essere una top model.

Ecco svelata la dieta di Amal Clooney e tutto ciò che mangia.

La dieta di Amal Clooney: cosa mangia la moglie di George

Quali sono i segreti di Amal Clooney per mantenere la silhouette impeccabile a 44 anni e dopo il doppio parto dei gemellini Ella e Alexander, nati nel 2017? Ecco cosa dicono i magazine che si sono interessati all’alimentazione di Amal Clooney.

La donna di legge e moglie dell’attore dal sorriso più affascinante di Hollywood ha dalla sua parte un metabolismo svelto ed efficiente nonostante il 45esimo compleanno dietro l’angolo.

Ciò detto, lei e George hanno la fortuna di essere seguiti a ogni pasto da una private chef, l’italiana Viviana Frizzi, che segue la famiglia Clooney nei vari spostamenti in giro per il mondo.

Tradizionale di coppia è mangiare la pizza una volta a settimana: margherita con rucola, la preferita dalla power couple. Amal ama la dieta mediterranea e in particolare adora le ricette a base di pesce, tuttavia si fa spesso tentare da piatti libanesi e indiani, oltre ad apprezzare il sushi.

Un segreto della sua alimentazione? La colazione a base di zuppa di alghe servita con uova bollite. Le alghe, infatti, sono descritte dagli esperti come l’alimento della longevità, concentratissime di antiossidanti e vitamine. E con le uova Amal Clooney non si fa mancare la quota proteica, fondamentale per avere muscoli tonici e forti, specie dopo una certa età.

I segreti di bellezza di Amal Clooney

L’avvocatessa per i diritti umani è stata eletta Women of the Year 2022 assieme ad altre undici donne.

Dietro ai beauty look di Amal Clooney, sfoggiati soprattutto sui red carpet accanto al marito George, troviamo la guru del make up Charlotte Tilbury (la preferita anche di Kate Moss) e Serge Normant, hairstylist londinese a cui spesso l’avvocato affida la sua chioma.

Il must have di Amal è Charlotte’s Magic Cream, un bestseller nato per combattere la pelle particolarmente stanca e stressata. Dalle proprietà antiossidanti e rassodanti, oltre ad avere un SPF15, la formulazione contiene burro di karitè per nutrire, l’acido ialuronico e gli oli di rosa e camelia per idratare, vitamine C ed E per illuminare e fiori di frangipane per calmare.