Come smettere di bere birra: 6 trucchi per uscirne

Gennaio è universalmente riconosciuto come il mese degli inizi, dei buoni propositi e delle giuste intenzioni: non a caso, nel Regno Unito questo mese dell’anno viene sfruttato per sfidare la nostra capacità di resistere agli alcolici. Ecco come fare per smettere di bere birra: 6 trucchi per uscirne e dire stop all’alcol.

Smettere di bere birra: 6 trucchi da provare

Il Dry January è la parentesi temporale in cui sfidiamo noi stessi, nel tentativo di evitare completamente il consumo di alcolici. Alcuni studi compiuti in seguito ai primi tentativi di Dry January su larga scala hanno dimostrato come, dopo un mese di astinenza dall’alcool, tra il 60 e il 70 percento dei partecipanti avevano riscontrato un sonno più regolare e molta più energia nelle attività quotidiane.

Ecco come fare per dire stop alla birra e all’alcol.

1. Se volete stringere amicizia, uscire una sera o buttarvi in un date, significa inevitabilmente che vorrete (o vi sentirete costretti) a bere un drink o una birra. La pressione sociale, infatti, è uno dei motivi principali per cui fatichiamo a eliminare completamente l’alcool dalla nostra vita. Per alcuni l’alcol viene visto come oggetto di una vera e propria dipendenza. Bisogna dire stop alla birra e qualsiasi altro drink alcolico quando questo è fonte di problema anche grave.

2. Bevi molta acqua: per smettere di bere birra, continuare a bere ma acqua e sicuramente sarà molto utile. Oltre a essere saziante, il gesto del bere ci aiuta a mimare quello che avremmo fatto con gli alcolici, riducendo il nostro bisogno di averne uno a portata di mano.

3. Allontanati dalle tentazioni: se sai che certi ambienti, locali o compagnie scatenano la vostra voglia di ubriacarvi o di bere birra, forse è meglio prendervi le distanze.

Ne gioverà la vostra salute e anche mente, alla lunga lo capirete.

4. Proponi attività birra free: se i vostri amici sono degli animali da festa, ma voi state cercando di non bere birra e alcolici, è giusto provare a proporre attività sociali che non lo contemplino.

5. Sostituisci gli alcolici con i frullati: se il gesto della bevuta è diventato un vizio, tanto vale che questo venga soddisfatto con tisane o frullati salutari.

6. Pratica attività fisica: tieni allenato il tuo corpo con esercizi, attività sportive che gradisci o corsette mattutine.