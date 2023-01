Come perdere grasso facciale? I 9 step fondamentali

Come perdere il grasso facciale e apparire con un viso più snello? Vediamo in questo articolo 9 step fondamentali per riuscire nell’intento. Il grasso in eccesso in volto è per molti un problema frustrante da risolvere. Fortunatamente, molte strategie possono aumentare la combustione dei grassi e aiutare a snellire il viso.

Ecco come fare.

9 step fondamentali per perdere grasso facciale

Vediamo 9 consigli efficaci per perdere grasso sul volto e per aiutarti a dimagrire il viso. Ecco come fare in pochi e semplici passaggi ma molto efficaci per perdere grasso facciale.

1. Esercizi facciali per dimagrire il viso

Gli esercizi per il viso possono essere utilizzati per combattere l’invecchiamento, migliorare la forza muscolare e soprattutto per migliorare l’aspetto del viso.

Tonificare i muscoli facciali farà sembrare il tuo viso più magro e tonico.

Alcuni degli esercizi più popolari includono gonfiare le guance e spingere l’aria da un lato all’altro, arricciare le labbra su lati alternati e trattenere un sorriso mentre stringi i denti per diversi secondi alla volta.

2. Allenamento cardio

Spesso, il grasso in eccesso sul tuo viso è il risultato dell’eccesso di calorie nell’alimentazione. Perdere peso può aumentare la perdita di grasso e aiutare a snellire il corpo e il viso.

Gli esercizi “cardio”, o esercizi aerobici , sono tutti i tipi di attività fisica che aumentano la frequenza cardiaca attraverso un’attività sportiva a bassa intensità e lunga durata dal tapis roulant a zumba.

3. Bere molta acqua

L’acqua è fondamentale per la tua salute generale e può essere particolarmente importante se stai cercando di perdere grasso facciale. Alcuni studi suggeriscono che l’acqua può farti sentire pieno facilitando così il processo di dimagrimento.

4.Limitare il consumo di alcol

Esagerare con l’ assunzione di alcol può essere uno dei maggiori contributori all’accumulo di grasso del viso e al gonfiore.

L’alcol è ricco di calorie ma povero di sostanze nutritive e può essere associato al rischio di aumento del peso. Tenere sotto controllo il consumo di alcol è il modo migliore per controllare il gonfiore e l’aumento di peso.

5.Riduci i carboidrati raffinati

I carboidrati raffinati come biscotti, crackers, pane e pasta sono comuni responsabili dell’aumento di peso e dell’accumulo di grasso. Questi carboidrati sono stati pesantemente elaborati, privandoli dei loro nutrienti e delle loro fibre benefiche e lasciando poco altro che zuccheri e calorie.

6.Dormire meglio

Recuperare il sonno è un’importante strategia globale per la perdita di peso. Può anche aiutarti a perdere il grasso del viso. La privazione del sonno può causare un aumento dei livelli di cortisolo , un ormone dello stress che viene fornito con una lunga lista di potenziali effetti collaterali, incluso l’aumento di peso.

7.Attenti al sale

Un segno distintivo dell’assunzione in eccesso di sodio è il gonfiore che può contribuire al gonfiore del viso. Questo perché il sodio induce il corpo a trattenere acqua in eccesso, con conseguente ritenzione di liquidi. Diversi studi hanno dimostrato che una maggiore assunzione di sodio può aumentare la ritenzione di liquidi, soprattutto nelle persone che sono più sensibili agli effetti del sale.

8.Migliora la skincare della pelle

Quando il contenuto idrico dello stato corneo è ottimale, se cioè è in equilibrio, lo strato corneo avrà la giusta morbidezza, sarà flessibile e liscio; in altre parole: sarà esteticamente più gradevole e apparirà più giovane.

Per questo è essenziale una cura dettagliata e costante della pelle del viso con detergenti. Innanzitutto è necessario ridurre l’eccessivo uso di saponi e/o detergenti; è vero che tali prodotti rimuovono lo sporco, ma un uso eccessivo rimuove anche i lipidi interlamellari.

9.Mangia più fibre

Uno dei consigli più popolari per snellire il viso e perdere il grasso delle guance è aumentare l’assunzione di fibre. La fibra è un composto degli alimenti vegetali che quando ingerito si muove lentamente attraverso il tratto digestivo, facendoti sentire, tra le altre cose, più sazio a lungo per frenare le voglie e diminuire l’appetito.