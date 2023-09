Scutigere in casa: consigli e rimedi per allontanarle

La presenza delle scutigere in casa è molto comune e, sebbene questi insetti si nutrano di altri insetti e, dunque, la loro presenza in casa potrebbe essere un segnale positivo per noi, nessuno ama condividere i propri spazi con gli insetti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare naturalmente le scutigere dalle nostre case.

Scutigere in casa

L’unica via a disposizione per individuare in casa la presenza di una o più scutigere è quella accidentale, dato che questi insetti, difficilmente, lasciano tracce o segni del loro passaggio. Inoltre, le scutigere non nidificano neppure ma, al contrario, preferiscono cercarsi un posto diverso ogni giorno. Difficilmente, la presenza di una o più scutigere segnala la presenza, in casa, di una vera e propria infestazione, soprattutto perché questi insetti sono molto solitari.

Sebbene nessuno di noi ami condividere la propria casa con gli insetti o i parassiti, il nostro consiglio è quello di non uccidere le scutigere che si notano per caso poiché la loro presenza indica che, quasi certamente, in casa nostra non sono presenti altri insetti o parassiti. Le scutigere, infatti, si nutrono di altri insetti come, ad esempio, termiti o formiche.

Scutigere in casa: come allontanarle

Esistono soluzioni efficaci e naturali per allontanare e tenere lontane le scutigere dalle nostre case, ma prima ancora di conoscere la migliore soluzione in assoluto, è bene precisare che molte altre cose possono essere fatte per cercare, nell’attesa, di tenere un casa pulita e sicura per noi stessi, le persone che vivono con noi, i nostri ospiti e i nostri animali domestici.

Come prima cosa, è fondamentale mantenere la nostra casa pulita e igienizzata. Gli insetti come le scutigere, ad esempio, prosperano nel disordine perché, ogni giorno, sono sempre alla ricerca di un posto nuovo in cui nascondersi.

Le scutigere amano gli ambienti umidi, perciò è necessario deumidificare continuamente la vostra casa e, quando è necessario, intervenire per controllare le piccole perdite d’acqua.

Una casa pulita e ordinata non è, semplicemente, una casa priva di polvere o disordine, ma anche un ambiente sicuro, in cui gli altri insetti non hanno modo di entrare in alcun modo. Se casa vostra è sempre pulita, allora, in essa non vi sarà spazio per le formiche, le termiti e ogni altro insetto di cui la scutigera è predatrice.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Sebbene le scutigere in casa possano essere per noi un valido aiuto, dato che questi insetti si nutrono di altri insetti, il nostro compito, in ogni caso, è quello di tenere la nostra casa pulita e sicura per noi, i nostri animali domestici, le persone che vivono con noi e i nostri ospiti. Resta valido, in ogni caso, il consiglio di non uccidere le scutigere, anche per contribuire all’equilibrio dell’ecosistema. Come sbarazzarsi, allora, di questi parassiti?

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale allontanare le scutigere dalle nostre case senza, tuttavia, arrecare loro danno. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, rende l’ambiente in cui le scutigere si nascondono troppo rumoroso. A questo punto, questi insetti (ma anche tutti gli altri presenti in casa) non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi di loro spontanea volontà.

Sano ed ecologico, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, è adatto all’uso interno ed esterno e, quando la batteria sarà scarica, potrà essere ricaricata attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

