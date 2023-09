Pesciolini d’argento in casa: come allontanarli naturalmente

I pesciolini d’argento sono insetti primitivi, comunemente presenti in casa tra la polvere, nella carta, gli oggetti personali, i residui di sapone e in molti altri luoghi impensabili. Innocui per la salute dell’uomo, questi parassiti, che prendono il nome dal loro colore e il loro modo di muoversi, simile a quello di un pesciolino, prediligono l’umido e sono presenti, soprattutto, in cucina e in bagno. Vediamo insieme come allontanarli da casa nostra con rimedi naturali.

Pesciolini d’argento in casa

Se avete notato in casa la presenza di insetti minuscoli color argento, allora, è probabile che siate alle prese con un’infestazione di pesciolini d’argento, parassiti minuscoli che prendono il nome dal loro naturale colore e dal loro modo di muoversi, molto simile a quello di un pesciolino. La buona notizia è, che rispetto ad altri insetti, sbarazzarsi di un’infestazione di pesciolini d’argento, vere e proprie creature notturne, è molto più semplice.

I pesciolini d’argento si trovano più facilmente all’interno di un libro, tra la polvere, nei residui di sapone, negli oggetti personali e in molti altri luoghi inimmaginabili, come la pasta o i dolci, dato che amano i carboidrati e lo zucchero, in generale.. Tuttavia, scappano facilmente dai loro predatori e amano scavare nei luoghi bui, arrecando anche danni.

Pesciolini d’argento in casa: cause

Non vi è una ragione particolare per cui i pesciolini d’argento invadono le vostre case. Come la maggior parte degli insetti, amano l’umidità e il buio, per cui si trovano facilmente dietro una libreria, uno scaffale, un mobile, amano il tessuto, la carta, le fibre, gli zuccheri e i cereali e, di conseguenza, non dovremmo meravigliarci di trovare questi parassiti anche nel nostro cibo o in quello dei nostri animali domestici.

Sebbene i pesciolini d’argento siano attratti anche da detriti e polvere, lo loro presenza in casa non è indice di sporcizia, anche se noi tutti dovremmo vivere in ambienti puliti e sicuri, ma di umidità. Capire da dove proviene l’umidità in casa nostra, dunque, è molto importante per provvedere a risolvere il problema ed impedire ai pesciolini d’argento di vivere in casa nostra, insieme a noi.

Pesciolini d’argento in casa: miglior rimedio

Nonostante gli accorgimenti e la meticolosità nel tenere sempre una casa pulita e sicura, può capitare che qualcosa sfugga al nostro controllo, come, ad esempio, piccole perdite di acqua, difficili da notare. A questo punto, i pesciolini d’argento hanno accesso libero ed essere alle prese con un’infestazione potrebbe essere un problema concreto.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare i pesciolini d’argento dalle nostre case. Si tratta di un dispositivo tecnologico che non fa affidamento su sostanze chimiche, ma sull’emanazione di radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica. Queste radiazioni, impercettibili all’orecchio umano e animale, in realtà, sono percepite da insetti e parassiti, come, appunto, i pesciolini d’argento che, a questo punto, non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi da casa nostra, di loro spontanea volontà.

Sano ed ecologico, Ecopest si ricarica attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione, e agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Si consiglia di tenere il dispositivo acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.