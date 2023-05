10 alimenti per prendersi cura della pelle

Ludwig Feuerbach, filosofo che nel 19esimo secolo si è occupato e preoccupato della imprescindibile connessione tra anima e corpo, diceva “Siamo quel che mangiamo”. Ed è così. Inevitabilmente i cibi che mangiamo influenzano il nostro aspetto, a partire dalla pelle. Ecco 10 alimenti che fanno bene alla cura della pelle.

Cura della pelle: 10 alimenti che fanno bene alla pelle

Il nostro aspetto è la prima parte che mostriamo alle persone, la più visibile, come la nostra pelle soprattutto del viso. Esiste una reale connessione diretta tra quello che mangiamo e l’aspetto della pelle.

Ad esempio, quante volte ci svegliamo con qualche imperfezione sul viso, e il giorno prima abbiamo mangiato cibi grassi o dolci? Ecco allora 10 alimenti da assumere per prendersi cura della pelle.

Avocado

Grazie ad una moda importata dagli Stati Uniti, l’avocado è diventato molto conoscono e usato anche in Europa. Non tutti però sono a conoscenza delle incredibili proprietà di questo frutto.

L’avocado infatti, è ricco di grassi sani che aiutano a proteggere la pelle e mantenerla idratata, rallentando così l’invecchiamento cutaneo. Questo frutto inoltre è una buona fonte di Vitamina E, un forte anti-ossidante.

Carote

Le carote, ricche di anti-ossidanti e vitamina C, sono ottime alleate nella lotta anti-aging. La vitamina C è molto importante nel nostro corpo per la sintesi di nuovo collagene, una delle due proteine fondamentali per la struttura della pelle.

Contengono altissimi livelli di beta-carotene, un pigmento vegetale che all’interno del corpo viene trasformato in vitamina A. Questa vitamina è utile per proteggere la pelle dai raggi UV e per ripararla, infatti viene utilizzata in molti trattamenti anti-acne, irritazioni o eczemi.

Tè Verde

Il tè verde è ormai onnipresente in tutte le linee di prodotti cosmetici attualmente in commercio. Per quanto riguarda i prodotti per la skincare, viene utilizzato principalmente per due motivi. Il primo, è la presenza al suo interno delle catechine, un gruppo di sostanze in grado di rallentare la degradazione del collagene.

Il secondo motivo è la concentrazione di tannini, che con le loro proprietà dermoastringenti e purificanti si rivelano molto utili nel trattamento di pelli grasse ed impure.

Salmone

Il salmone è ricco di grassi Omega-3, essenziali per la salute della pelle. Gli Omega-3 infatti sono importanti perché mantengono la cute compatta, elastica e idratata. Una carenza di questi grassi può portare ad avere la pelle secca e velocizzare l’invecchiamento cutaneo.

Melograno

Il melograno è tra i migliori alleati anti-aging che si possono trovare in natura. Contiene un’incredibile quantità di anti-ossidanti in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce della pelle.

Mandorle

Le mandorle in ambito estetico sono famose per un acido che viene estratto dal loro interno, l’acido mandelico. Oltre a ciò, le mandorle contengono molti flavonoidi, anche se meno in percentuale rispetto al melograno.

In compenso però hanno un’alta concentrazione di alfa-tocoferolo, un nutriente che fa parte della famiglia della vitamina E. L’alfa-tocoferolo è in grado di offrire una forte protezione alla pelle nei confronti dei dannosi raggi UV.

Broccoli

I broccoli sono ricchi di vitamina C, stimolante della produzione di collagene, e di vitamina A che protegge la pelle dalle radiazioni ultraviolette. Queste piante inoltre sono ricche di glucofaranina e quando vengono consumate si trasforma in sulforafano, sostanza che stimola il processo di riparazione della pelle e l’aiuta a rimanere sana.

Aglio

L’aglio da secoli è famoso per le sue incredibili proprietà antibiotiche, fin dai tempi del medioevo. È invece meno conosciuto per le sue proprietà ottime per la pelle; buona fonte di vitamina C e B6, potassio, ferro, magnesio e calcio, che lo rendono un alimento dalle spiccate caratteristiche anti-ossidanti e anti-infiammatorie.

Vino rosso

L’uva rossa dalla quale si ricava il vino è ricca di resveratrolo, uno dei migliori anti-ossidanti che si possono trovare in natura. È ritenuto una vera e propria fonte di giovinezza, ma bisogna specificare che effettivamente sarebbe meglio mangiare direttamente l’uva rossa, piuttosto che bere il vino.

Questo perché ovviamente il vino contiene una dose di alcool che è un acceleratore di invecchiamento cutaneo.

Ostriche

Infine, le ostriche importanti per la pelle. L’elemento fondamentale è la presenza di alte concentrazioni di zinco nelle ostriche.

Lo zinco, oltre ad avere proprietà anti-ossidanti ha un ruolo fondamentale nella produzione di nuovo collagene, insieme alla vitamina C.