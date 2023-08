L’herpes è una fastidiosa malattia cronica che si manifesta con prurito, vescicole e dolore che generalmente colpisce le labbra, ma anche guance e palato. E’ capitato a tutti, o quasi, ecco come prevenire l’herpes.

Come prevenire l’herpes: consigli utili

L’herpes virus generalmente colpisce le labbra, ma anche guance e palato e ne soffre circa il 69% della popolazione femminile e il 60% di quella maschile. Un problema estremamente diffuso.

Esistono numerosi rimedi naturali sia per combatterla che per prevenirla. Anche l’alimentazione è un fattore fondamentale sia di prevenzione che di cura. L’herpes si manifesta con:

Pustole a grappolo

Dolore

Prurito

Gonfiore della zona colpita

Ingrossamento dei linfonodi circostanti.

L’herpes labiale tende a guarire spontaneamente nel giro di una settimana. Purtroppo però può manifestarsi diverse volte nell’arco della vita, perché il virus si nasconde all’interno del nostro corpo ricomparendo in seguito a situazioni come :

Stress

Esposizione solare

Abbassamento delle difese immunitarie.

Ecco alcune regole e consigli che ti aiuteranno a mantenere alte le difese immunitarie dell’organismo:

Mantieni un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di vitamine, sali minerali e Omega-3;

Pratica un’attività fisica regolare e dedica almeno 6 ore al riposo notturno;

Evita di esporti al sole e al freddo intenso senza proteggere le labbra con un filtro solare. I raggi UVA e UVB e la disidratazione possono rendere la pelle più vulnerabile agli attacchi del virus;

Evita il fumo: la nicotina indebolisce il sistema immunitario e aumenta il rischio di recidive;

Riduci lo stress e la stanchezza psicofisica, cercando di osservare dei ritmi lavorativi regolari e riservando del tempo a un po’ di sano relax;

Nei periodi a maggiore rischio di recidive, usa con regolarità dei prodotti formulati appositamente per prevenire l’herpes labiale.

Come prevenire l’herpes: rimedi naturali

Ecco alcuni rimedi naturali per prevenire e combattere l’herpes, presenti in natura come la propoli, l’echinacea, la calendula o la camomilla. Questi composti sono presenti sia sottoforma di stick labbra, come creme o come tinture.

La camomilla è un rimedio naturale molto efficace per calmare l’infiammazione dovuta all’herpes labiale. Grazie al bisabololo contenuto all’interno, esercita un azione antinfiammatoria altamente selettiva verso il virus. Effettuare impacchi leggeri di camomilla può essere molto utile per calmare il bruciore e il dolore.

La propoli è uno dei rimedi naturali più conosciuti. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e disinfettanti naturali, può essere utile per trattare l’herpes labiale. Difatti riduce le infezioni a esso associate.

La tintura madre può essere applicata sia localmente o assunta con un bicchiere di acqua. In questo caso scogliere 30 gocce di tintura di propoli 2 volte al giorno in poca acqua.

La calendula è una sostanza naturale dotata di numerose proprietà antivirali, antibatteriche e antifungine. Può essere utilizzata sia sottoforma di olio essenziale, sia sottoforma di tintura madre.

Quando applicata localmente presenta un’azione emolliente, lenitiva e riparatrice che garantisce una veloce guarigione dalle lesioni erpetiche e una diminuzione del prurito e del dolore.

L’Aloe è una pianta dotata di numerose proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e immunostimolanti. Questo ci fa capire che un’applicazione locale a base di aloe, consente un miglioramento delle lesioni e una più veloce guarigione. L’aloe può essere applicato sull’herpes labiale sia sottoforma di gel, sia sottoforma di stick.

L’eccessiva esposizione ai raggi solari è uno dei fattori scatenanti dell’herpes labiale. L’utilizzo di stick che contengono un alto fattore di protezione, riesce a prevenire le recidive.