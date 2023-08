Charles Leclerc, punta di diamante della Formula 1, alla guida della Ferrari si tiene costantemente in forma, sia con una dieta che con allenamento. Ecco cosa mangia il pilota.

La dieta del pilota Charles Leclerc: come si tiene in forma?

Come tutti gli sportivi di livello, anche i piloti di Formula 1 devono mantenere un certo rigore ed eccellente forma fisica per tollerare le massicce forze G generate dalle moderne vetture di F1. Parliamo nello specifico della dieta e stile di vita di Charles Leclerc, 25 anni di Monte Carlo, alla guida della Ferrari.

Non tutti sanno che i piloti devono anche controllare i loro pesi, poiché ogni chilogrammo può influire sulle prestazioni della loro auto il giorno della gara. Pertanto, le restrizioni dietetiche sono presenti per tutti loro durante tutto l’anno.

Quindi, un pilota di F1 non può avere quello che vuole a tavola, nonostante guadagni milioni ogni anno. Soprattutto quando la stagione è in corso e possono viaggiare per il mondo. Già dal suo primo anno in Ferrari Leclerc ha cambiato tipo di preparazione fisica perdendo 5 kg e mettendo poi su 2 kg in più di massa muscolare.

Questo tipo di lavoro sta continuando e anche per la scorsa stagione Charles ha seguito allenamenti specifici per aumentare ancora la massa muscolare, in modo che sia sempre più facile per lui sostenere lo sforzo della guida.

Ma prima di ogni cosa, Charles Leclerc è attentissimo all’alimentazione. Un paio di anni fa ha anche provato a diventare vegano come Lewis Hamilton ma ha confessato:

“Ho provato a mangiare vegano, ma non mi sentivo perfetto dal punto di vista fisico. La nutrizione è una questione individuale”. Segue dunque un’alimentazione mirata per il suo fisico e al momento sembra dare ottimi risultati, tanto da riuscire a sopportare allenamenti più duri di prima.

Charles Leclerc e la forma fisica: come si allena?

Come già detto, i piloti devono essere sempre in perfetta forma per sostenere il peso delle gare. Leclerc, infatti, comincia la sua sessione di allenamento riscaldandosi, poi lavora con un elastico, eseguendo una serie di esercizi specifici studiati per lui dal suo preparatore atletico.

A volte ha rivelato, Charles si allena anche con un pallone da calcio per affinare i riflessi e per rendere i piedi più flessibili. I piedi e soprattutto la gamba sinistra, sono importantissimi per i piloti di Formula 1, perché in frenata deve sopportare una pressione di oltre 80 kg. E sempre per migliorare forza e riflessi, Charles Leclerc si allena anche sul ring.