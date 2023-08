Alessandro Borghi protagonista di Suburra – La serie e del film Sulla mia Pelle dedicato a Stefano Cucchi è dimagrito seguendo una dieta dimagrante. Ecco quanti kg ha perso il bel attore romano.

La dieta di Alessandro Borghi: quanti kg ha perso l’attore?

Alessandro Borghi uno degli attori italiani più famosi e apprezzati del momento ha vestito i panni di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini di produzione Netflix con cui vince il David di Donatello come miglior attore protagonista. Ultimo successo di Borghi è stata la serie Diavoli, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese, co-prodotta e trasmessa da Sky Atlantic.

L’attore proprio per vestire i panni dello scomparso Stefano Cucchi è dimagrito moltissimo. Ecco quanti kg ha perso Borghi e come ha fatto. Lo stesso attore romano ha raccontato che nella seconda parte del film doveva anche tenere sotto controllo il dimagrimento.

Borghi è ovviamente stato seguito da una nutrizionista per tutta la durata delle riprese: “Sono diventato piuttosto intrattabile con 40 grammi di lenticchie rosse decorticate. Pesavo 62 chilogrammi nelle ultime due settimane”, ha confessato l’attore.

Per lui è stato difficilissimo non cedere alle tentazioni soprattutto degli amati zuccheri e dolci, infatti, Alessandro ha detto che ogni volta che passava davanti alla pasticceria sotto casa sua la ammirava come fosse una vera tentazione. Infine, finite le riprese, la nutrizionista l’ha rieducato a mangiare pian piano per recuperare peso e non star male.

Quanti kg è dimagrito Borghi nei panni di Cucchi? Ben 18 kg in pochi mesi.

La dieta di Alessandro Borghi per dimagrire: cosa mangia?

Il film Sulla mia pelle diretto da Alessio Cremonesi e presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia, ha visto brillare più di tutti Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi.

Quella di Borghi è stata una preparazione lunga e minuziosa. L’attore, infatti, ha più volte consultato le carte del processo per immergersi completamente dentro il mondo e la realtà che ha vissuto in quel periodo. Ma non solo: è visibilmente dimagrito e anche tanto, come raccontato in precedenza, seguendo una dieta molto rigida.

Le riprese sono durate due mesi, durante i quali Borghi si è immerso completamente nella storia più che nel personaggio super concentrato sul racconto e sull’immergersi nei panni di Cucchi tanto da essere proprio simile a lui a livello fisico e dimagrire notevolmente.