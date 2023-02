Come prevenire il virus intestinale: rimedi e consigli utili

Come ogni anno, il cambio di stagione, in particolare il passaggio dall’autunno all’inverno, porta con sé la paura di contrarre diversi virus: dal classico raffreddore, all’influenza, ma anche quello che colpisce l’intestino, davvero debilitante. Ma come evitare il contagio del virus intestinale, ovvero quali precauzioni adottare per limitare i rischi?Ecco qualche suggerimento prezioso.

Come prevenire il virus intestinale: rimedi e consigli

Per proteggere il nostro intestino da virus e influenza, soprattutto nel periodo invernale quando le temperature diminuiscono esistono validi rimedi per ripristinare la sua salute in fretta. Ma anche per prevenire il virus intestinale. Ecco come fare con alcuni accorgimenti:

Lava spesso le mani. Sempre fondamentale per prevenire l’insorgere di qualsiasi virus. Acqua e sapone vanno benissimo, mentre fuori casa è possibile usare un gel igienizzante Amuchina X-Germ.

Disinfetta anche spesso le superfici di casa, rubinetti, WC e così via.

Bevi molto e reintegra i sali minerali. Per preservare la salute dell’intestino è importante l’idratazione, quindi è consigliabile bere almeno 1 litro e mezzo d’acqua al giorno e mantenere un buon livello di sali minerali, soprattutto se pratichi intensa attività sportiva. Va benissimo l’integratore Supradyn di magnesio e potassio.

Segui una dieta sana. Prediligi alimenti leggeri e semplici ad azione remineralizzante e costipante, come riso, banane, mele, carote, limitando il consumo di cibi integrali e verdure cotte che smuovono l’intestino.

Antibiotici solo se necessari. Un abuso può provocare l’alterazione della flora batterica intestinale, più esposta quindi all’attacco di virus e batteri.

Assumi fermenti lattici probiotici. Sono importanti perché permettono di digerire lo zucchero lattosio per produrre l’acido lattico, che mantiene in condizioni ottimali l’equilibrio intestinale e favorisce anche il contrasto dei batteri patogeni. Questi batteri vivi, quindi, aiutano il buon funzionamento del sistema immunitario intestinale, prevenendo il virus intestinale, ma anche la salute in generale.

Come curare l’intestino: i fermenti lattici

I fermenti lattici probiotici sono normalmente presenti nel nostro intestino e vengono introdotti attraverso l’alimentazione. In alcuni casi, e in periodi particolari, è però consigliabile integrarli per assicurarsi la loro azione benefica, in grado di ripristinare la microflora intestinale, spesso alterata.

Per favorire l’equilibrio intestinale ed evitare il contagio del virus intestinale assumi, per esempio Lactoflorene in flaconcini, un integratore arricchito con vitamine del gruppo B e zinco, o Yovis in confezione da 10 stick con 50 miliardi di fermenti lattici vivi.