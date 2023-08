Come proteggere le cicatrici dal sole: la guida da seguire

Un rapporto problematico e delicato quello tra cicatrici ed esposizione al sole: ecco perché è importante sapere come proteggere. Scopriamo la guida da seguire per mettere a riparo le nostre cicatrici dal sole.

Nelle prime due fasi del processo di cicatrizzazione è altamente sconsigliato esporre le cicatrici al sole. Qualora ci si trovi a dover affrontare questo genere di situazione, le cicatrici devono essere totalmente coperte, ricorrendo per esempio all’uso di indumenti che coprano del tutto la cicatrice. Questo discorso vale principalmente per le cicatrici molto fresche e recenti.

Nel caso di cicatrici di più lunga data è raccomandata l’esposizione ai raggi solari con dovute precauzioni, come l’utilizzo di cerotti per cicatrici e creme solari specifiche. Le cicatrici possono essere esposte ai raggi solari dopo i primi 6 mesi dall’inizio del processo di cicatrizzazione, sempre con protezioni adeguate.

Le cicatrici sono particolarmente sensibili alla luce del sole. Già la nostra pelle, in condizioni normali, necessita di una buona protezione dai raggi solari ma questo vale ancor di più in presenza di cicatrici.

Un’eccessiva o errata esposizione al sole in presenza di cicatrici sulla pelle può comportare:

casi di ipopigmentazione cutanea, con pelle che appare scolorita;

casi di iperpigmentazione cutanea, con pelle che appare più scura;

arrossamento ed ispessimento della pelle, con conseguente antiesteticità della cicatrice.

Per proteggere le cicatrici dall’esposizione solare possiamo ricorrere a diverse soluzioni. La più scontata è, ovviamente, quella di evitare di esporre al sole le zone cicatrizzate, cosa che può riuscire facilmente nelle fredde stagioni o nel caso in cui le cicatrici si trovino in zone facilmente copribili da indumenti.

Ma come fare se la cicatrice si trova in una zona facilmente esponibile ai raggi solari o se ci troviamo nel pieno della stagione estiva, magari in vacanza al mare?

Per coprire in maniera totale le cicatrici dal sole è possibile utilizzare dei cerotti che proteggono la cicatrice e al tempo stesso favoriscono il processo di cicatrizzazione della pelle, prevenendo la comparsa di cheloidi e curandone la presenza. Questo tipo di prodotto, disponibile in vari formati, va applicato per non più di 24 ore e va rimosso una volta al giorno (in caso di doccia per esempio) per esaminare la pelle e detergerla.

Se la cicatrice è presente da più di 6 mesi o si trova in punti particolarmente sensibili (come ad esempio il viso) o in zone difficilmente copribili da cerotti ed indumenti, quello che serve è utilizzare è un prodotto solare specifico con alto fattore di protezione, come un gel per cicatrici con fattore di protezione alta.

Come proteggere le cicatrici dal sole? Rimedi

Le cicatrici sono segni irregolari sul paesaggio della nostra pelle, tracce che quasi tutti abbiamo e che raccontano qualcosa della nostra storia e del nostro vissuto. Questi segni sono una risposta fisiologica del nostro organismo a lesioni della pelle, e in quanto tali è sempre opportuno darvi un occhio di riguardo, specialmente quando particolarmente esposte ai raggi solari nella stagione estiva.

Dopo l’avvenuta guarigione, il tessuto cicatriziale, che sarà più sensibile ai raggi solari, può essere esposto al sole ma con le adeguate precauzioni:

Applicare sull’area interessata una crema con un fattore di protezione solare alto, in quantitativo adeguato e nei tempi giusti (circa 20 minuti prima dell’esposizione).

Durante la giornata e l’esposizione solare – che andrebbe limitata d’estate a poche ore – applicare più volte la protezione sulla cicatrice ad intervalli regolari, che a seconda dell’età della lesione saranno più o meno ampi.

Dopo l’esposizione detergere con cura la pelle, ed applicare delle creme che possano reidratarla.