Sandra Bullock è l’attrice più ricca e pagata di Hollywood, o almeno è nella 5 top list. Ma quali sono i segreti di bellezza dell’attrice? Ecco svelata la sua beauty routine.

Sandra Bullock svela la sua beauty routine: 5 consigli per una pelle radiosa

Secondo la rivista Forbes Sandra Bullock è considerata per due anni l’attrice più ricca di Hollywood. Dopo le prime apparizioni in sitcom, il 1994 fu l’anno d’oro per la Bullock che la vide protagonista del kolossal Speed al fianco di Keanu Reeves. L’anno seguente fu la volta della commedia romantica Un amore tutto suo. Per il ruolo in The Blind Side vinse l’Oscar per la miglior attrice protagonista.

Talento indiscusso e volto amatissimo in tutto il mondo, Sandra Bullock ha svelato ai suoi fan come si tiene in forma all’età di 59 anni e come avere una pelle radiosa come la sua. A 50 anni la Bullock è stata proclamata la donna più bella del mondo da People Magazine.

La Bullock ha confessato che preferisce mantenere dei minimi passaggi con la sua routine di bellezza: “Uso un panno per il viso e una crema idratante”, ha detto. Oltre ai prodotti minimi, anche lei non dedica troppo tempo alla sua routine che dura in media otto minuti.

Il fisico sempre tonico della star americana è un altro fattore che contribuisce a non mostrare la sua età. Quando le è stato chiesto come si mantiene in forma, la Bullock ha detto che pratica pilates, kickboxing, allenamento con i pesi. Corsa e bicicletta. Se può si allena anche tutti i giorni. L’attrice prende molto sul serio il fitness.

Sandra Bullock e la beauty routine: consigli di bellezza

La star americana Sandra Bullock ha rivelato alcuni dei suoi consigli di bellezza, da seguire se si vuole una pelle radiosa e giovane come quella dell’attrice. Sandra ha parlato del suo famigerato trattamento facciale che la fa sembrare così meravigliosa anche alla soglia dei 60anta.

Inoltre, l’esfoliante gioca un ruolo chiave in qualsiasi routine di cura della pelle. Non solo rimuove le cellule morte della pelle, ma aiuta anche a rimuovere lo sporco ostinato e gli oli nascosti in profondità nei pori che non si muovono con i normali detergenti.

Altro segreto di bellezza della Bullock: l’attrice di The Bird Box ha condiviso “Il mio segreto preferito di un concorso di bellezza: non mi rendevo conto che mettere un unguento per le emorroidi sul tuo viso è accettabile nel settore della bellezza”. Questa crema aiuta le rughe intorno agli occhi.

Durante l’Ellen DeGeneres Show nel 2018 per promuovere Ocean’s Eight, la Bullock ha rivelato di aver provato il viso con il fattore di crescita epidermico (EGF) – o il “Penis Facial”.