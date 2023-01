Le idee per riciclare i contenitori delle uova, in plastica ma anche in cartone, sono infinite e possono rispecchiare tutti gli stili e i gusti. Possono per esempio vestirsi di poesia con fatine dai toni pastelli e tazze romantiche, presentarsi con colori sgargianti.

Ecco alcuni consigli e suggerimenti su come riciclare il contenitore di plastica delle uova.

Come riciclare il contenitore di plastica delle uova: consigli

Con i contenitori in plastica delle uova si possono ottenere davvero dei risultati straordinari e allo stesso tempo possono diventare lo strumento più semplice per dare forma alla tua creatività. Vediamo come riciclare al meglio le confezioni di uova.

Personalizza i vasetti di plastica con la tecnica del decoupage, dopo averli puliti con l’alcol, un ingrediente che serve anche per facilitare la realizzazione del lavoretto.

Ritaglia dei pezzi di carta o delle immagini di carta e incollali sui contenitori con un composto fatto con colla vinilica e acqua.

Ripassa la colla su tutte le decorazioni: quando si asciuga e diventa trasparente, rivesti tutta la superficie con un altro strato di colla. Puoi aggiungerne un terzo o verniciare.

Preferibilmente usa un pennello piatto e morbido e, quando stendi la colla, muovilo dal centro verso i lati esterni dei ritagli.

Se la plastica è troppo liscia, potresti avere dei problemi con l’incollaggio, fai una prova.

Un’alternativa è dipingerli con gli smalti. Prepara un contenitore con l’acqua a temperatura ambiente e vi versi qualche goccia degli smalti che vuoi. Puoi anche fare dei movimenti nei colori con un bastoncino di legno, per creare motivi e sagome. Quindi, passa il vasetto di plastica di modo che la decorazione si fissi sulla superficie, e fai asciugare.

Per riciclare i contenitori di plastica delle uova, prepara dei cordoni di plastilina colorata e avvolgili intorno ai vasetti. A questo punto, vi puoi fare aderire altre decorazioni come delle sagome di cartoncino.

Riciclare cartoni delle uova: idee creative

Quante volte, in ufficio, avremmo bisogno di un bidone da posizionare sotto la scrivania in cui gettare la carta? Bene, ne potete creare uno con i contenitori delle uova. Se volete, per comodità, potete aggiungere anche delle rotelle al di sotto.

Infine, perché non trasformare i cartoni delle uova in lampadari o lampade che illuminano la casa in modo originale? Non dovrete fare altro che dare alla creazione la forma che volete, colorarla con colori acrilici e inserire una lampadina all’interno.