La dieta chetogenica è una delle diete più conosciute e seguite al mondo per dimagrire. Si tratta di un metodo di dimagrimento che limita il consumo dei carboidrati. Il suo punto di forza? Vi permette di perdere peso in poco tempo, sviluppando la massa muscolare e bruciando i grassi in eccesso.

Ecco quanti kg si riescono a perdere con la chetogenica.

La dieta chetogenica: quanti kg si perdono

La dieta chetogenica riduce i carboidrati, limita gli zuccheri e incrementa le proteine, prendendo l’energia dai grassi. Il risultato è chiamato chetosi, una condizione metabolica in cui si sviluppano i chetoni che appunto utilizzano i grassi per potenziare le condizioni energetiche della persona, data la scarsa quantità di glucosio nell’organismo. I vantaggi più evidenti della chetogenica:

perdita di peso in poco tempo;

addome sgonfio;

diminuzione dell’appetito;

riduzione delle calorie;

glicemia e insulina sotto controllo;

alimentazione più sana

I risultati sono notevoli, ma solo a patto che si rispettino tutte le regole evitando di sgarrare di continuo.

Infatti la chetosi è un processo delicato che non può andare ad intermittenza se si vuole sfruttare al massimo per dimagrire velocemente.

Sapete fino a quanti kg si riescono a perdere con la dieta chetogenica, a basso contenuto di carboidrati e zuccheri?

Non tutti reagiscono allo stesso modo ad un regime dietetico, ma possiamo dire che in linea di massima si possono perdere a partire da due o tre chili solo nella prima settimana, per poi continuare a eliminare almeno un chilo o due di troppo a settimana.

Dieta chetogenica: gli step da seguire

Per riuscire a trarne i giusti risultati dalla dieta chetogenica è bene seguire i vari step con diligenza e molta forza di volontà. Vediamo come fare:

Primo step: Preparare un planner preciso da seguire alla lettera con alimenti ammessi, alimenti vietati e menù giornaliero stabilito prima di iniziare.

Secondo step: Seguire la dieta per almeno 21 giorni.

Terzo step: Proseguire con forza. I risultati dopo la prima settimana potrebbero indurre a rallentare o concedersi qualche eccezione, ma è proprio questo il momento per resistere e non annullare gli sforzi finora fatti.

I risultati saranno evidenti.