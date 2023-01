Come riciclare i vasetti degli omogeneizzati: 5 idee creative

Chi ha dei bambini piccoli e si trova nel periodo dello svezzamento, sa bene quanto sia facile accumulare un gran numero di vasetti di omogeneizzati. Ogni giorno se ne consumano tanti e finiscono per creare solo accumulo in casa per poi essere gettati via.

Invece di diventare rifiuto, vediamo come riciclarli con 5 idee creative.

Tutte le mamme, nel periodo dello svezzamento del proprio figlio, si ritrovano con numerosi vasetti di omogeneizzati. Anziché gettare via i vasetti di omogeneizzati potete riutilizzarli. Sono utili in cucina e sono perfetti con un pizzico di fantasia e creatività per essere trasformati in vasetti per piantine e contenitori. Ecco 5 idee creative di riciclo:

Vasetti come spezie

Nei vasetti di vetro degli omogeneizzati, potete riporre le vostre spezie da cucina.

Abbelliteli con una targhetta di carta sulla quale scriverete il nome della spezia, oppure dipingete quest’ultimo con i colori per il vetro: l’effetto è davvero carino.

2. Contenitore

Rivestiste i vostri vasetti degli omogeneizzati con dei centrini lavorati su misura o con dei pezzi di stoffa che vi piacciono. All’interno disponetevi i confetti: ecco pronte delle bomboniere interamente riciclate adatte ad ogni tipo di evento.

3. Lanterne

Perché non trasformate i vostri vasetti in delicate lanterne? Inseritevi dentro una piccola candela e poi, con del fil di ferro, opportunamente attorcigliati attorno all’imbocco del vasetto, create un gancio per appenderle ovunque vogliate.

4. Vasetti per piante

I vostri piccoli contenitori di vetro diventano degli splendidi vasetti per le piantine, da appendere alle finestre o da tenere in bella vista sui davanzali. Decorateli con dell’allegra passamaneria per dare loro un tocco bucolico.

5. Idee regalo

Arriva la Pasqua e anziché caramelle, mettete nei vasetti tanti ovetti piccoli e colorati. Poi magari decorateli, con l’aiuto dei vostri bambini e fateli diventare delle belle idee regalo.