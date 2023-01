Dalle arance candite ai deodoranti naturali per ambienti e sali aromatizzati. Sono tantissimi i modi in cui si possono riciclare le bucce d’arancia evitando di buttarle e riducendo così gli sprechi. Scopriamo 3 idee originali in cui trasformare le bucce d’arancia in prodotti originali e fantasiosi.

Come riciclare le bucce d’arancia: 3 idee originali

Abitualmente accumuliamo bucce d’arancia che poi gettiamo via. Invece di farne un rifiuto, a favore dell’ambiente possiamo dedicarci al riciclo. Trasformare bucce d’arancia in nuovi e originali prodotti per la casa è facile e divertente. Ecco come riutilizzare al meglio le scorze di arancia, riducendo gli sprechi in cucina, con 3 idee creative e originali.

Dalle bucce d’arancia alle scorze candite

Uno dei modi più originali e divertenti per riutilizzare le bucce di arancia, preparare le scorzette candite.

Dolcetti sfiziosi e facili da preparare, tipici del periodo natalizio, ma che possono essere gustati durante tutto l’inverno e inseriti anche in crostate e torte golose: per prepararle vi serviranno solo tre ingredienti – arance, acqua e zucchero – e si conservano facilmente in contenitori di vetro.

Aromatizzare l’acqua con le bucce d’arancia

Un altro modo intelligente per evitare di sprecare le bucce degli agrumi è usarle per aromatizzare l’acqua e qualsiasi liquido vogliate.

Per aromatizzare l’acqua, che diventa una bevanda fresca e benefica da offrire agli ospiti, aggiungete le scorzette in un barattolo d’acqua e lasciate riposare in frigo per una notte.

Per quanto riguarda l’aromatizzazione di olio, aceto e liquori, invece, mettete le bucce in una bottiglia o in un contenitore, sigillate bene e conservate in un luogo fresco e buio per una o due settimane.

Deodorante per ambiente

Le bucce di agrumi sono la soluzione migliore quando è finito il deodorante per ambienti.

La ricetta richiede solo articoli ordinari, è semplice e il prodotto non è tossico.

Tutto quello che dovete fare è essiccare le bucce usando un disidratatore o cuocendole in forno alla temperatura più bassa per almeno 20 minuti. Quindi, mettetele in un pentolino per rinfrescare velocemente l’ambiente ed eliminare eventuali odori.