La dieta di Paolo Del Debbio: come ha fatto a perdere 30kg?

Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di attualità e politica, è visibilmente dimagrito tantissimo. Il volto della trasmissione di Rete quattro “Dritto e Rovescio” ha perso ben 30 kg nell’ultimo periodo. Scopriamo la dieta che ha seguito e come ha fatto a dimagrire.

La dieta di Paolo Del Debbio: ha perso 30 kg

62 anni, giornalista e conduttore, Paolo Del Debbio nell’ultimo anno ha subito un profondo cambiamento. Il padrone di casa di “Dritto e Rovescio” di ritorno nel palinsesto televisivo è apparso molto cambiato dalla sua precedente stagione andata in onda. Il conduttore è molto dimagrito fino a perdere 30 kg.

Nonostante gli affari lavorativi anche nella vita di tutti i giorni Del Debbio ha dovuto riprendere in mano la sua routine per portarla avanti con lo stesso vigore che mantiene nel suo studio televisivo.

Dopo anni in cui si era un po’ lasciato andare a qualche debolezza, soprattutto culinaria, il conduttore ha deciso di riprendere in mano la sua vita e predisporsi a un importante cambiamento.

Il conduttore di Rete4 ha deciso di dare una netta svolta alla sua routine quotidiana, decidendo di sottoporsi a un radicale cambiamento. In particolare, sembrerebbe che il giornalista si sia rivolto a uno specialista del settore, che gli ha presto proposto un nuovo piano alimentare.

Nessuna dieta drastica, nemmeno allenamenti esaustivi, solo poche, semplici e sane abitudini quotidiane.

“Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”, ha confessato il giornalista di Rete4.

“Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”, ha aggiunto. Determinazione e volontà, questo il segreto del suo nuovo stile di vita e anche una giusta dose di movimento.

Paolo Del Debbio: come perdere peso

Un aspetto altamente positivo da parte del giornalista da imitare è quella di appoggiarsi e chiedere aiuto ad un professionista qualificato. Molto spesso infatti si ricorre al fai da te senza pensare che ogni corpo sia differente e abbia necessità particolari.

E’ possibile, come Del Debbio, togliere i chili di troppo mangiando tutto e poco, con moderazione e sposando assolutamente la varietà che deve essere messa insieme ad attività fisica (anche solo una camminata al giorno di 30 minuti).

