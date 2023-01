Cimici in casa a gennaio: le cause e come allontanarle senza pesticidi

Le cimici in casa a gennaio non rappresentano un pericolo per la vita o per la salute dell’uomo, ma sono, senza alcuna ombra di dubbio, una vera e propria seccatura. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le cimici invadono le nostre case e come allontanarle, per sempre, senza ricorrere ai pesticidi.

Cimici in casa a gennaio

Strano a dirsi, ma nonostante le temperature rigide, anche l’inverno porta con sé notevoli vantaggi, ai quali, come ogni cosa bella, si contrappongono notevoli svantaggi, primi fra tutti, le invasioni in casa degli insetti, in generale, e delle cimici, in particolare.

Esistono specie diverse di cimici, ma, solitamente, quelle che si aggirano in casa nostra, a gennaio, appartengono alla specie meno invasiva e più innocua alla salute e alla vita dell’uomo. Nonostante le cimici in casa a gennaio non siano un pericolo per l’uomo, sbarazzarsene è importante, per una questione di igiene e sicurezza personale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarle da casa rapidamente e senza ricorrere ai pesticidi.

Cimici in casa a gennaio: cause

Si tende a pensare che le cimici in casa a gennaio sbuchino dal nulla, ma le cose non stanno esattamente così. Questi insetti, infatti, sono ghiotti di frutta e, in particolare, della frutta matura. Il centrotavola pieno di frutta, che abbiamo posizionato nel bel mezzo del nostro tavolo, ad esempio, può attrarre le cimici in casa.

I motivi che attraggono le cimici in casa, tuttavia, possono essere numerosi. Peraltro, questi parassiti si nutrono di linfa vegetale, di conseguenza, una pianta autoctona, gli arbusti ornamentali, le erbacce o le viti selvatiche nei nostri giardini attraggano le cimici che, nel giro di poco, dal giardino di casa nostra arrivano direttamente in casa.

La presenza di cimici in casa non è indice di cattiva pulizia o di mancanza di igiene, dunque. Tuttavia, è importante trovare delle soluzioni che ci aiutino a tenere casa nostra sempre pulita e in ordine.

Cimici in casa a gennaio: rimedio naturale

I pesticidi chimici sono la prima e unica soluzione alla quale si pensa quando si è alle prese con le cimici in casa a gennaio. Sebbene questi rimedi siano efficaci, è bene sottolineare che, non solo la loro efficacia è limitata nel tempo, ma quando vengono utilizzati a lungo possono essere responsabili di pesanti effetti collaterali, ai danni sia dell’uomo che degli animali domestici.

La maggior parte delle cimici sono fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema ed è per questo motivo che è importante trovare una soluzione grazie alla quale allontanarle da casa nostra, senza però danneggiare loro o la nostra stessa salute.

