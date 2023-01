Come riciclare i fazzoletti di stoffa: consigli e suggerimenti

Come riciclare vecchi tovaglioli e fazzoletti di stoffa abbandonati nei cassetti perché magari rovinati, riducendo gli sprechi e favorendo un loro creativo riutilizzo? Ecco una serie di idee creative su come riciclare i tovaglioli delle tovaglie ed i fazzoletti di stoffa da uomo e donna che sono dimenticati da anni all’interno dei nei nostri comodini.

Come riciclare i fazzoletti di stoffa: idee creative

Dai centrini della nonna, ai fazzoletti alle vecchie stoffe, tutto col tempo tende a rovinarsi. Questo non vuol dire che debbano essere buttati: le idee per riciclare i fazzoletti di stoffa sono infatti numerose. Si possono usare come imbottitura, vi si possono realizzare borse o, ancora, possono essere sfruttati come strofinacci per la casa. Vediamo alcune idee creative.

Da fazzoletti di stoffa alla tovaglia

Riciclare fazzoletti e tovaglioli di stoffa in una tovaglia è la scelta più comune nonché una di quelle che regala le più grandi soddisfazioni.

Ci sono almeno due metodi che ci permettono di realizzarne una, ovvero con o senza uncinetto. La scelta dipende ovviamente dalla conoscenza che si ha di tale tecnica, che non si può improvvisare e che richiede un minimo di esperienza.

Decoupage

La tecnica del decoupage è una delle più popolari nel fai da te: consiste nel ritagliare delle immagini e nell’incollarle su un oggetto rifinendo bene il tutto. Nel caso in cui i tovaglioli rechino sopra una stampa, qualsiasi motivo questa sia, può essere ritagliata ed applicata, con il decoupage, su mobili, vassoi e tanto altro.

Prese da cucina

Potete unire i tovaglioli che avete a disposizione per realizzare delle presine fatte a mano: basta semplicemente sovrapporli e cucirli insieme ad uno spessore che consenta di non bruciarsi le mani nel momento in cui si afferra una pentola o una teglia troppo calda.

Codini “crunchies”

Se i fazzoletti sono colorati, possono diventare dei crunchies alla moda. Questi fantasiosi elastici per capelli erano molto in voga negli anni ’80, ma sono tornati alla ribalta negli ultimi anni.

Realizzarli con i fazzoletti e tovaglioli di stoffa è un’ottima idea per il loro riuso.

Fazzoletti di stoffa: suggerimenti sul riciclo

Oggi è sempre più raro utilizzare i tovaglioli di stoffa per la tavola. I tovaglioli di carta hanno soppiantato il loro utilizzo riservato nella stragrande maggioranza dei casi al ristorante e, in casa, alle occasioni più speciali o ai momenti di festa. Spesso ci si ritrova nella biancheria da cucina una serie di tovaglioli in tessuto di cui non sappiamo che farcene.

Un altro uso dei tovaglioli è quello di farne dei canovacci per la cucina. Invece che comprarne di nuovi, spesso di discutibile resistenza, quelli in cotone potrebbero essere molto utili e dare un tocco personale all’arredo. Via alla fantasia del riciclo.