Come riconoscere la processionaria e ridurre i rischi per persone e cani

Se durante una passeggiata hai notato una fila ordinata di bruchi che avanzano uno dietro l’altro, probabilmente hai visto la processionaria. Negli ultimi anni la sua comparsa è spesso anticipata dalle temperature più miti, aumentando il periodo di rischio in cui persone e animali possono entrare in contatto con i suoi peli urticanti. Conoscere caratteristiche, luoghi tipici e segnali d’allarme è fondamentale per prevenire incidenti e intervenire correttamente.

Questo articolo spiega in modo chiaro come riconoscere la processionaria, quali sono i principali pericoli per la salute e le azioni da mettere in atto sul momento. Troverai inoltre indicazioni specifiche per tutelare i bambini e, soprattutto, i cani, che spesso esplorano il mondo annusando e mordicchiando ciò che incontrano. L’obiettivo è fornire strumenti pratici, concreti e facilmente applicabili durante le passeggiate.

Che cos’è la processionaria e come riconoscerla

La processionaria è la larva di alcune falene che si muove in colonne caratteristiche: da qui il nome. Il corpo dei bruchi è ricoperto da peli sottilissimi, i setae, che sono responsabili della tossicità e dell’irritazione. Anche un semplice passaggio vicino a un’area infestata in giornate ventose può disperdere queste microparticelle nell’aria. I nidi visibili sugli alberi sono spesso bianchi e simili a grosse tele: non toccarli, perché i residui possono conservare la loro attività per anni.

Specie più diffuse e habitat

In Italia le due specie più comuni sono la processionaria del pino e la processionaria della quercia. La prima predilige pini, cedri e larici, la seconda preferisce le querce e altre latifoglie, ma entrambe possono essere trovate anche in aree urbane come parchi e giardini. I bruchi si raccolgono nei nidi durante l’inverno e, in primavera, scendono in cerca del terreno per completare il ciclo: è in queste fasi che il rischio per la fauna e le persone aumenta.

Pericoli per persone e animali

I peli urticanti contengono proteine che scatenano una reazione infiammatoria mediata dall’istamina: il contatto con la pelle provoca arrossamento, prurito e papule, mentre l’esposizione agli occhi può causare congiuntivite e, nei casi più gravi, danni corneali. L’inalazione delle microparticelle può provocare tosse, broncospasmo e difficoltà respiratorie, con rischio maggiore per soggetti asmatici. È importante sapere che la pericolosità non richiede il contatto diretto: i peli possono staccarsi e volare via.

Sintomi e complicanze

Le manifestazioni variano per gravità: dal semplice prurito alla formazione di vescicole cutanee, fino a reazioni sistemiche come shock anafilattico, raro ma possibile. Nei cani la situazione può peggiorare rapidamente: l’ingestione o il contatto con la lingua può causare intensa salivazione, edema della lingua, vomito, difficoltà a deglutire e, nei casi più gravi, necrosi dei tessuti orali. Per questo motivo ogni sospetto di contatto animale richiede attenzione immediata.

Prevenzione e comportamento in caso di contatto

La prevenzione è la misura più efficace. Durante le passeggiate tieni il cane al guinzaglio corto e evita zone con nidi visibili o alberi defogliati. Segnala al Comune la presenza di nidi per interventi da parte di personale specializzato. Se devi avvicinarti a piante potenzialmente infestate, indossa guanti e maniche lunghe. Una museruola può limitare il rischio di ingestione, ma non elimina il pericolo di inalazione dei peli.

Cosa fare subito in caso di contatto

Per una persona allontanati dalla zona, evita di strofinare la parte interessata e rimuovi i peli con nastro adesivo senza toccarli con le mani nude. Cambia i vestiti e lava la pelle con acqua fresca; non applicare creme senza consultare un medico. In presenza di difficoltà respiratorie, gonfiore importante o altri segnali gravi, rivolgersi al pronto soccorso. Per i cani, ogni minuto conta: indossa guanti, sciacqua la bocca e le zone colpite con acqua corrente evitando che l’animale ingerisca il liquido, non provocare il vomito e recati immediatamente dal veterinario.

In chiusura, mantenere alta l’attenzione nelle aree verdi e segnalare la presenza di nidi alle autorità è fondamentale per ridurre i rischi collettivi. Parla con il tuo medico o veterinario per predisporre un piccolo kit di emergenza da portare in passeggiata, con indicazioni su antistaminici o altri farmaci da usare solo su consiglio professionale. La conoscenza e la rapidità d’intervento fanno la differenza.