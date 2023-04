Come rimpolpare le labbra senza filler

Sono una parte molto importante e al tempo stesso particolarmente sensuale del viso. Per coloro che le hanno sottili e desiderano avere labbra che siano carnose e voluminose, è possibile affidarsi a rimedi naturali evitando così l’uso del filler che risulta essere non indicato anche a causa dei possibili effetti collaterali.

Come rimpolpare le labbra

Sono una zona molto sensuale del viso, ma non tutte le amano dal momento che coloro che hanno labbra sottili vorrebbero rimpolparle in modo che siano maggiormente carnose. Per ottenere ottimi risultati non è necessario optare per un trattamento chirurgico oppure sottoporsi all’uso del filler, ma ci sono rimedi e soluzioni altrettanto naturali e validi che possono aiutare e fornire la stessa efficacia.

Avere labbra sottili può essere considerato un difetto o inestetismo da combattere. Con il passare degli anni, tendono a perdere di volume e quindi è necessario rimpolparle senza affidarsi a metodi invasivi quale può essere appunto il filler. L’area superiore tende a essere molto sensibile agli estrogeni per cui diminuiscono man mano che si procede con l’età.

Pian piano, man mano che il tempo passa, cominciano a invecchiare e a perdere di turgore, oltre a essere una zona particolarmente critica poiché si riempie di piccole rughe e rughette che risultano essere antiestetiche. In base anche al parere dei professionisti, avere labbra più carnose e voluminose è possibile.

Infatti, gli esperti ritengono che bisogna partire da una buona routine di bellezza, la stessa che avviene e si effettua per la pelle deve interessare anche l’aspetto delle labbra. In tal senso, si consiglia di usare prodotti specifici e rimedi naturali come Natulips che dà alle labbra un aspetto voluminoso in modo sano.

Come rimpolpare le labbra: consigli

Per rimpolpare le labbra e dare loro maggiore risalto, gli interventi di chirurgia plastica e di ritocco non sono mai consigliati, anche perché è possibile affidarsi a rimedi e soluzioni che sono indolori, facili e soprattutto salutari. Sono soluzioni da applicare anche a casa con ingredienti che tutti possiedono.

Prima di tutto, è necessario esfoliare le labbra facendo degli scrub, magari a base di miele e zucchero almeno due volte a settimana. Si consiglia di massaggiare le labbra con questa soluzione appena creata in modo da eliminare qualsiasi traccia di cellule morte proprio per dare nuova vitalità alle labbra.

In seguito all’esfoliazione, si passa poi all’idratazione della labbra in modo da rimpolparle. In questo caso, bisogna applicare prodotti come burro cacao, balsamo e creme che sicuramente aiutano. In questo modo è possibile mantenerle in salute dando loro il volume che si desidera.

L’idratazione è importante, non solo tramite i prodotti del make up, ma anche con il consumo di almeno due litri di acqua al giorno. Così facendo, le labbra appaiono molto più carnose, sexy e voluminose. Il make up può davvero compiere passi importanti: basta infatti una matita per le labbra di un colore più scuro o dei lip gloss dall’effetto volumizzante.

Come rimpolpare le labbra senza chirurgia

Per avere labbra carnose e voluminose ci sono, come visto, diverse soluzioni che riguardano il trucco e, tra le migliori, vi è Natulips, un rimpolpante per le labbra che è una alternativa all’uso di iniezioni che non danno i risultati sperati. Questo prodotto di origine italiana tonifica le labbra, ridefinendo i contorni e dando labbra voluminose.

Una formula che si compone di principi attivi del tutto naturali che non causano danni dal momento che non risultano essere nocivi. Infatti, si compone di acido ialuronico che ha effetto rimpolpante; i peptidi ovvero gli estratti della frutta che prevengono l’invecchiamento cellulare; il peperoncino rosso che rende le labbra voluminose e la portulaca che aiuta a migliorare i risultati ottenuti.

Grazie proprio ai suoi elementi naturali, è riconosciuto da esperti e consumatori, la migliore alternativa naturale al filler.

Per chi volesse saperne di più, è consigliabile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula che dà consistenza, forma e qualità alle labbra. Facile da applicare dal momento che basta applicarla sulle labbra, massaggiando leggermente e lasciando che si assorba per ottenere risultati ottimali e una bocca sensuale e carnosa al tempo stesso.

Ordinare Natulips è molto facile dal momento che bisogna soltanto collegarsi qui per la pagina del prodotto, in modo da diffidare delle imitazioni e accertarsi della sua esclusività e originalità. Si compila il modulo con i dati approfittando della promozione di due confezioni a 49,99€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere direttamente alla consegna.