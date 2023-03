Come saltare il ciclo con la pillola: consigli utili

È possibile saltare il ciclo o ritardarlo utilizzando la pillola. Scopriamo insieme come funziona questo procedimento e quali sono i benefici e i rischi.

Come far saltare il ciclo con la pillola



La pillola è uno dei metodi contraccettivi più usati, che agisce inibendo l’ovulazione con un effetto diretto sull’ipofisi, che non secerne più gonadotropine, ma anche modificando la mucosa uterina e il muco cervicale, per impedire il passaggio degli spermatozoi. Oltre a prevenire gravidanze indesiderate, dona alle donne altri benefici, come il ciclo mestruale più regolare e breve, ma anche meno intenso e meno doloroso. Le donne sanno bene quanto il ciclo possa essere debilitante ed influire sulle attività quotidiane, a causa dei cali di pressione, gli sbalzi d’umore, i crampi e altri sintomi fastidiosi. Potrebbe anche essere necessario in alcune occasioni dover ritardare o saltare il ciclo, non solo per motivi di praticità ma anche se si soffre di alcuni problemi, come anemia, endometriosi o dolori troppo intensi. Di solito, dopo 21 giorni di assunzione della pillola, è necessario interrompere per 7 giorni, per poi riprendere dall’ottavo. Durante questi 7 giorni di pausa avviene un sanguinamento, chiamato emorragia da sospensione, simile al ciclo mestruale senza esserlo davvero, in quanto non avviene l’espulsione dell’ovulo. In caso di necessità, è possibile evitare questa pausa, proseguendo con un nuovo blister di pillole, senza far ricomparire il sanguinamento. È opportuno non esagerare con questa pratica in modo da consentire il normale processo di pulizia. Essendo una pratica che potrebbe essere dannosa, prima di decidere di ritardare o saltare il ciclo è sempre opportuno consultare il proprio medico.

Saltare il ciclo con la pillola: i consigli



Ci sono diversi motivi per cui si può desiderare di ritardare o far saltare il ciclo. Per molte donne le mestruazioni portano diversi disagi e inconvenienti, che vorrebbero evitare in certi momenti. L’unico modo efficace per riuscire nell’intento è quello di utilizzare la pillola, ma avendo prima chiesto un consiglio al medico di fiducia. Far saltare il ciclo con la pillola non è pericoloso per la salute, ma può presentare dei rischi in alcune situazioni e soprattutto se si tende ad esagerare, per questo è sempre bene affidarsi ad un esperto prima di prendere qualsiasi decisione. Solitamente, il blocco delle mestruazioni viene suggerito per speciali condizioni mediche, come l’endomestriosi, ma molte donne scelgono liberamente di farlo saltare per altri motivi. Lo fanno, per esempio, le astronaute o le atlete, ma anche le donne che hanno occasioni importanti, come il proprio matrimonio, oppure che devono affrontare un viaggio lungo e impegnativo. Diverse donne lo scelgono in modo non occasionale per evitare periodi dolorosi e cercare di migliorare la qualità della loro vita, messa spesso a dura prova dai sintomi e i dolori che provano durante il periodo del ciclo. Esistono anche dei medicinali che sono stati pensati proprio per la soppressione mestruale, alcuni dei quali consentono di avere il ciclo solo ogni 3-4 mesi, mentre altri lo bloccano per anni. In qualsiasi di questi casi, ci vuole un consiglio medico.