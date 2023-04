Per scurire i capelli e soprattutto rendere meno visibili i bianchi, esistono numerosi rimedi fai da te a base di prodotti naturali. Se non vuoi tingere i tuoi capelli ma vuoi scurirli, segui alcuni consigli utili e preziosi con rimedi naturali.

Come scurire i capelli in modo naturale: consigli utili

Esistono numerose sostanze naturali che possono esserti utili per scurire i capelli, creare dei riflessi luminosi e ovviamente coprire, o meglio camuffare, i capelli bianchi.

Le sostanze naturali sono più leggere di quelle chimiche e ciò significa che da un lato potrai sicuramente nutrire i capelli in profondità e non danneggiarli, dall’altro l’effetto sarà più leggero e meno duraturo. Ecco alcuni consigli per scurire i capelli ma in modo naturale.

Usa l’Henné

L’henné è una tintura naturale a base vegetale che viene tradizionalmente utilizzata per creare tatuaggi temporanei, direttamente sulla pelle. Può anche essere utile per tingere i capelli di rosso o comunque per scurire i capelli castani.

Il colore può mantenersi fino a 4-6 settimane. Come realizzare un impacco? Mescola 100 grammi di henné con 50 ml di acqua: devi ottenere un impasto denso. Lascialo riposare per circa 12 ore. Lasciala in posa un paio d’ore. Poi lavali e asciugali.

Impacco con olio di senape

L’olio di senape va scaldato a bagnomaria e poi applicato sulle chiome, partendo dalle estremità alle radici fino a raggiungere le punte. Massaggia poi l’impacco delicatamente, affinché penetri nel fusto, e lascialo in posa per diverse ore.

Impacco al caffè

Il caffè è una soluzione più leggera, che ti aiuterà a creare delle sfumature magnifiche tra i capelli rendendoli più scuri. Basta preparare il caffè con la tradizionale moka.

Mescola il contenuto della caffettiera da 6 persone con i fondi del caffè e 50 ml di un balsamo senza risciacquo.

Applica l’impacco sui capelli puliti e umidi e lascialo riposare per almeno un’ora. Poi, lavalo via e controlla il colore.

Cacao

Il cacao ha un effetto simile a quello del caffè, ma rende i capelli più simili al cioccolato. Devi creare una pasta densa mescolando la polvere di cacao puro con po’ d’acqua.

Poi devi applicare il composto sui capelli puliti. Lascialo agire un’ora, infine lava la chioma.