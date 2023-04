La dieta di Hailey Baldwin Bieber: come si tiene in forma?

Hailey Baldwin Bieber, modella e influencer tra le più seguite al mondo, moglie della popstar Justin Bieber è super amata per la sua forma fisica. Aspetto da modella e stile di tendenza, la Baldwin è un esempio per milioni di follower. Ecco come si tiene in forma.

La dieta di Hailey Baldwin Bieber

Hailey Baldwin Bieber, migliore amica di Bella Hadid e Kendall Jenner, modella tra le top del decennio e fondatrice del suo beauty brand Rhode, è apprezzata per la sua forma fisica. Ma qual è il segreto della modella?

Non è solo merito di Madre Natura. Essere una modella impone disciplina, costanza e forza di volontà per mantenersi in forma sempre. Nella sua routine Hailey mangia poco glutine, zero zucchero e pochissimi latticini.

Nessuna dieta ferrea, ma un piano alimentare composto dal 90% da cibi sani e qualche sgarro alla regola altrettanto sano. Perché i “cheat day” servono anche anche a questo: riuscire a mangiare bene nella maggior parte dei giorni.

Dunque, la dieta di Hailey Baldwin Bieber consiste nel mangiare sano il 90% delle volte. A colazione la super modella “di solito mangia uova o farina d’avena, qualche tipo di proteina sana o un frullato”.

A pranzo invece Hailey predilige un piatto di pasta ma senza glutine, e un secondo di proteine con verdure. La cena è simile al pranzo, con verdure, proteine come il pollo senza glutine. Gli zuccheri? Cerca di evitarli il più possibile.

E poi sempre un giorno “libero”. “Un giorno cheat per me, la prima cosa che bramo, mangerò. Questa è la mia regola. Quindi se mi sveglio e voglio i pancake, mangerò i pancake. Se voglio un cheeseburger per pranzo o per cena , Lo mangerò. Se voglio patatine fritte, mangerò le patatine”, ha confessato.

Prima di eventi importanti, come riportato dal sito Byrdie, Hailey si sottopone a dieci giorni detox in cui beve due volte al giorno dei frullati proteici e segue una dieta molto severa. Ma ha sottolineato che non è la normalità.

Hailey Balwin Bieber e la passione per lo sport

Hailey Bieber Baldwin è una fan dello hot yoga, infatti, in precedenza aveva confessato che il calore e i sorprendenti benefici per la pelle la aiutano a restare sempre in forma.

“Trovo che quando fai una lezione calda i tuoi muscoli sono più flessibili e ti allunghi più facilmente“, ha detto. “Anch’io sono un fan dello hot yoga da molto tempo”.

Per il resto, la super modella americana si allena con il personal trainer e in più fa boxe, pilates e danza. Il suo segreto? “Trovate un esercizio che vi piace e puntate su quello. Anche nei giorni in cui avete meno voglia, sarà più semplice e vi sentirete più soddisfatte”, ha detto la Baldwin.