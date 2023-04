Dieta sblocca peso, cosa mangiare? Gli alimenti consentiti

La dieta che risveglia il metabolismo è un tipo di dieta basata su alimenti che svegliano sia il metabolismo basale sia quello energetico. Ecco cosa mangiare nella dieta sblocca peso.

Dieta sblocca peso: cosa mangiare

Si chiama “dieta per il metabolismo danneggiato” ed è un programma di 4 settimane che consente di perdere fino a 8 chili per volta, e che si può ripetere fino alla perdita totale del proprio sovrappeso.

Una vera e propria dieta sblocca peso pensata per chi ha fatto molte diete e ora si ritrova con un metabolismo più lento. In questo caso, meglio che intestardirsi e continuare a ridurre le calorie, gli inventori del piano suggeriscono di fare invece questa dieta al 100% naturale.

Per le prime due settimane ci si alimenta solo dei cibi concessi, ma alla fine delle 4 settimane si torna a mangiare tutte le categorie di alimenti. In queste due settimane si mangia solo carne di tutti i tipi, compresa carne bianca e selvaggina, pesce, molluschi e crostacei, uova, tisane e bevande senza zucchero (non è ammessa neanche la stevia).

Tre porzioni di 3 diversi vegetali e verdure al giorno tranne i pomodori, le carote e le barbabietole, il mais dolce e le patate, un solo caffè al giorno. Mangiare ogni due o tre ore. Nessun cibo lavorato (salsicce, salumi) è ammesso in questa fase.

Occorre inoltre fare mezz’ora di attività fisica tutti i giorni che non siano corsa o camminata. Per esempio: esercizi a corpo libero. I cibi con carboidrati vengono reintrodotti a partire dalla terza settimana.

Le proteine per una donna, sui 120-130 grammi di alimento proteico tra carne e pesce, albumi 160 grammi. Per un uomo le dosi aumentano di 30 grammi.

Dieta sblocca peso: menù delle prime settimane

Colazione. Omelette di soli albumi con stevia e cannella oppure una barretta al cioccolato + caffè senza zucchero.

Spuntino. Tre fettine di bresaola o arrosto di pollo/tacchino + cetrioli + tisana senza zucchero.

Pranzo. Carne bianca + verdure tra spinaci, broccoli, insalata, cavolfiore, radicchio + un cucchiaino di olio di oliva 0 30 grammi di avocado. Tre mandorle o 5 pistacchi.

Merenda. Un uovo sodo + cetrioli o finocchi.

Cena. Pesce o crostacei + zucchine, peperoni, funghi o melanzane + un cucchiaino di olio di oliva 0 30 grammi di avocado o un cucchiaio di semi di girasole.

Dopocena. 3 mandorle o 5 pistacchi + integratore di magnesio.

Dal 16esimo al 20esimo giorno si può variare la dieta con i seguenti alimenti: legumi lessi, mirtilli o lamponi, pomodori. Si può usare la stevia. Un esempio di menù per questi 4 giorni.

Colazione. Omelette di albumi con stevia e cannella + mirtilli o lamponi per guarnire + 1 caffè. In alternativa la barretta.

Spuntino (come precedente).

Pranzo. Una porzione di legumi lessi a piacere (140 grammi peso lesso) + verdure tra spinaci, broccoli, insalata, cavolfiore, radicchio o pomodori + un cucchiaino di olio di oliva 0 30 grammi di avocado.

Merenda (come precedente).

Cena. Carne, pesce o crostacei + zucchine, peperoni, funghi o melanzane + un cucchiaino di olio di oliva 0 30 grammi di avocado o un cucchiaio di semi di girasole.

Dopocena. 6 mandorle o 10 pistacchi + un cetriolo + integratore di magnesio.

Extra: subito dopo l’attività fisica si può mangiare una barretta al cioccolato. Il ventunesimo giorno c’è un pasto libero.

Dal giorno 22 al giorno 26: si possono aggiungere 50 grammi di quinoa o riso integrale o 180 grammi di patate. Spuntini e merenda prevedono un frutto a scelta non zuccherino da 100 grammi in sostituzione alle opzioni precedenti.

Il ventisettesimo giorno prevede un pasto jolly. Ventottesimo giorno: si possono aggiungere yogurt greco, formaggi, latte scremato.

Menù 28esimo giorno.

Colazione: un latticino a scelta (yogurt greco scremato, quark scremato, ricotta light, fiocchi di latte light) per 150 grammi + un frutto da 100 grammi + un caffè.

Spuntini e merenda: un frutto piccolo + 20 grammi di formaggio stagionato.

Pranzo. Porzione di carne o pesce (massimo 100 grammi donna, 120 uomo) o legumi lessi (80-100 grammi). Verdura e ortaggi liberi. 50 grammi di riso integrale o pasta integrale o pane integrale o 180 grammi di patate.

Un cucchiaino di olio. 3 mandorle a fine pasto.

Cena. Come pranzo o con fiocchi di latte o ricotta o due uova al posto di carne o pesce o legumi.

Dall’ultimo giorno in poi c’è un’unica regola da seguire. Il piatto proteico va sempre mangiato prima dei carboidrati.

Si consiglia di fare tre sessioni a settimana in palestra o seguire un allenamento con pesi almeno 3 volte a settimana per un’ora, mentre gli altri giorni si continua con mezz’ora di attività giornaliera.