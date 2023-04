Come si manifesta l’allergia al sole?

L’allergia al sole o fotoallergia è una reazione del sistema immunitario alla luce del sole. Questo disturbo si manifesta la maggior parte delle volte con eruzioni cutanee e prurito. Ci sono diverse tipologie di allergie al sole: la forma più comune è la dermatite polimorfa solare. Ecco come si manifesta.

Allergia al sole: sintomi

L’allergia al sole è un disturbo che provoca reazioni allergiche alla luce del sole. Le cause alla base di questo disturbo non sono ancora del tutto conosciute: il sistema immunitario riconosce alcuni componenti della pelle alterata dal sole come “estranei” e l’organismo attiva le difese immunitarie contro di essi.

In alcuni casi l’allergia è innescata da fattori esterni, come l’assunzione di alcuni farmaci o l’utilizzo di determinati prodotti chimici che possono rendere la pelle più sensibile al sole. Un ruolo sembra essere giocato da specifici tratti ereditari.

L’aspetto della pelle affetta da allergia al sole può variare a seconda del disturbo alla base del problema. I sintomi possono svilupparsi pochi minuti dopo l’esposizione, ma in alcuni casi possono passare anche ore. Possono includere:

rossore

prurito o dolore

presenza di vesciche o bolle

presenza di punture simili a quelli delle zanzare.

Le zone colpite con maggior frequenza sono:

collo;

dorso delle mani;

parte esterna delle braccia;

parte bassa delle gambe.

Come si cura l’allergia al sole

Il trattamento dell’allergia al sole dipende dal particolare tipo di allergia di cui si soffre.

Non esiste purtroppo cura per risolvere definitivamente il disturbo ma il trattamento della dermatite polimorfa solare molto spesso non richiede farmaci, in quando il rash cutaneo è destinato ad auto-limitarsi e sparire nell’arco di pochi giorni.

Possono tuttavia essere di sollievo:

impacchi freschi sulle zone di pelle che prudono;

bagni/docce fresche (il caldo può al contrario essere causa di peggioramento);

Nei casi più severi il medico potrebbe ricorrere a creme cortisoniche o, se ancora non fosse sufficiente, antistaminici o cortisone per bocca (soprattutto per alleviare il prurito).