Come smettere di bere da soli: la guida da seguire

Per fare a meno dell’alcol, anche solo per un breve periodo, a volte solo la forza di volontà non è sufficiente. Resistere alla tentazione di bere alcolici, soprattutto se si soffre di alcolismo, richiede molta energia cerebrale e, alla fine, il cervello rischia di stancarsi e di arrendersi.

Ecco una guida utile per riuscire a smettere di bere da soli con questi trucchi.

Smettere di bere alcool: la guida da seguire in 5 consigli

Smettere di bere alcol, soprattutto da soli, non è semplice. Si tratta di un lungo percorso e anche talvolta doloroso. Se credi che un aiuto esterno non ti serva e vuoi provarci da solo, ecco la guida da seguire per smettere di bere da soli.

Stabilisci obiettivi e motivazione

Stai pensando di ridurre o di abbandonare decisamente l’alcol? È più facile attenersi a un percorso se gli obiettivi se sono chiari e raggiungibili. Pensa al motivo per cui hai deciso di smettere di bere: vuoi perdere peso? Sentirti più sano? Cerca di tenere a mente le tue motivazioni quando sopraggiungeranno quegli inevitabili momenti di dubbio.

Decidi una data di inizio

Stabilire la data in cui smetterai di bere ti aiuterà a rispettare il tuo piano, a prepararti e a riflettere sui motivi per cui vale la pena apportare una modifica alla tua vita.

Ti dà anche il tempo di mettere a posto tutto quello di cui hai bisogno: studiare il modo in cui lo dirai agli altri, pensare a come rifiutare un drink quando ti viene offerto e capire quali contesti potresti dover evitare, almeno inizialmente.

Avere una rete di supporto

Avere un amico con cui condividere la tua sfida, può renderla un po’ più facile. Le persone che cercano di smettere di bere, quando hanno un supporto sociale, hanno maggiori probabilità di riuscirci.

Parlare ai tuoi amici della tua scelta: li aiuterà a supportarti meglio.

Trova un’alternativa al bere

Scegli un’alternativa più sana al bere alcool, come l’acqua frizzante, una bibita o un mocktail. Se il bere lo associ alla vita sociale, puoi anche chiedere che ti venga servita acqua oppure una bibita analcolica in un bicchiere da cocktail per ingannare la mente. Lo stesso vale se bevi da solo.

Sii gentile con te stesso

L’effetto della violazione delle regole si verifica quando ci si sta impegnando duramente per rinunciare all’alcol, ma in modo eccessivo e poi si cede a un bicchiere o due di vino e si rinuncia completamente al proprio obiettivo. Per evitare che ciò avvenga, sii gentile con te stesso e non mollare al primo ostacolo. La tenacia e la determinazione sono la chiave della riuscita nel dire addio al bere da soli.