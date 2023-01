Come smettere di mangiare dolci dopo cena: consigli utili

Sei un’amante dei dolci e non riesci a non mangiarne, soprattutto dopo cena? Esistono alcuni rimedi utili ed efficaci per smorzare la fame e andare a dormire senza mangiare dolci pieni di zuccheri. Ecco come fare seguendo questi consigli utili.

Come smettere di mangiare dolci dopo cena: consigli

La voglia di dolce dopo cena è comune a ognuno di noi, sia per una questione culturale, che vede il dolce come la perfetta chiusura di ogni pasto, che come una coccola dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Ma, mangiare dolci soprattutto prima di andare a dormire quando non c’è tempo e modo di smaltirli, non è un’abitudine salutare. Ecco come fare per smettere di mangiare dolci dopo cena.

Possiamo consumare delle bevande calde come the e tisane, preferibilmente senza zucchero, che aiutano anche a stimolare l’intestino, oppure mangiare della frutta secca. In alternativa, se proprio la voglia di dolce non si placa, si possono mangiare uno o due quadratini di cioccolato fondente.

Un’altra alternativa è andare a lavarsi i denti subito dopo cena, in questo modo la voglia di dolce si fermerà e smetteremo di mangiare zuccheri prima di andare a dormire.

Inoltre, possiamo sostituire il dolce dopo cena con una porzione di frutta. Anche se sentiamo dire spesso che non bisogna assolutamente mangiare la frutta dopo i pasti, questa credenza è stata finalmente smentita anche dall’Istituto Superiore di Sanità in quanto la frutta come la verdura fa bene sempre, in qualunque momento.

Voglia di dolce dopo cena: le cause

La voglia di mangiare dolci dopo cena può essere associata anche a una dieta poco ricca e soddisfacente.

Oppure, quando l’alimentazione generale è scorretta o dovuta dallo stress. Quando siamo stressati infatti si abbassano i livelli di serotonina e il corpo risponde con la voglia di zuccheri per stimolarne la produzione.

Altra causa della voglia di dolce è la scarsa idratazione e anche l’utilizzo di troppo sale nelle nostre ricette, per questo è fondamentale bere più acqua e imparare a dosare il sale.

Per spezzare questa catena e eliminare la voglia di dolce il consiglio generale è quello di seguire una alimentazione equilibrata, in cui si preferiscono i cibi integrali e i carboidrati complessi e anche ricca di verdura e frutta, con cui sostituire i dolci, e di proteine, fibre e grassi buoni.